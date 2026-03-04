Турция сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Ирана

Турция сбила над своей территорией баллистическую ракету, выпущенную из Ирана. Об этом сообщило Минобороны страны.

В пресс-релизе министерства говорится, что ракету перехватили в турецком воздушном пространстве после того, как она пролетела над Ираком и Сирией. Утверждается, что она была выпущена из Ирана.

Перехваченная ракета упала в районе города Дёртиол на юге Турции — в провинции Хатай, которая граничит с Сирией. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В турецком МИД предупредили, что «оставляют за собой право ответить на любое враждебное отношение» к стране:

«Турция, поддерживая региональную стабильность и мир, способна обеспечить безопасность своей территории и граждан, независимо от того, кто и откуда угрожает. Каждый шаг, предпринимаемый для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет предпринят решительно и без колебаний».

Ранее в среду, 4 марта, стало известно, что конфликт США и Израиля против Ирана дошел до международных вод у побережья Шри-Ланки. Иранский военный корабль IRIS Dena затонул у острова — предположительно, как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, его атаковала американская подлодка.