Иранский военный корабль затонул у берегов Шри-Ланки

Иранский военный корабль IRIS Dena был атакован у побережья Шри-Ланки. Он подал сигнал бедствия у берегов Галле, города на юге острова.

Reuters со ссылкой на военно-морские силы Шри-Ланки пишет, что на месте крушения корабля продолжается поисково-спасательная операция. Изначально сообщалось, что пострадали 78 человек, еще 101 пропал без вести. Теперь агентство уточняет, что 32 человека были спасены и находятся в больнице.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что на борту корабля было 180 иранских моряков. Сигнал бедствия IRIS Dena, по его словам, подал около 6 утра по местному времени.

Сингапурский новостной портал CNA уточняет: военные Шри-Ланки заявили, что не будут публиковать видеозаписи спасательной операции, так как в ней участвовали военные другого государства.

Причина крушения корабля неизвестна, однако источники агентства Reuters утверждают, что корабль атаковала подводная лодка. Военно-морским силам какой страны она принадлежала, неясно. Власти Шри-Ланки пока эту информацию не комментировали. Израильское издание N12 также пишет, что корабль, вероятно, атаковали ВМС США.

