В Иране за время войны погибли более 1100 мирных жителей, в том числе 183 ребенка — правозащитники

За время войны в Иране, начавшейся 28 февраля, погибли по меньшей мере 1114 мирных жителей, сообщает правозащитное агентство HRANA. Среди погибших — 181 ребенок, большинство из них младше 10 лет. Сообщения о еще 926 случаях гибели гражданских находятся на рассмотрении и ожидают проверки.

По данным на 4 марта, за сутки в 23 провинциях Ирана погиб 31 мирный житель, в том числе один ребенок, 25 человек получили ранения. В Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана заявили, что за время конфликта ранения получили до 6 тысяч человек, сообщает CNN.

HRANA пишет, что в список целей, пораженных за последние сутки, попали и несколько гражданских объектов, включая больницы. Правозащитники подчеркивают, что полученная ими информация предварительная и требует дополнительной проверки.