В Иране за время войны погибли более 1100 мирных жителей, в том числе 183 ребенка — правозащитники

Взрывы в Тегеране. Фото: Mehr
За время войны в Иране, начавшейся 28 февраля, погибли по меньшей мере 1114 мирных жителей, сообщает правозащитное агентство HRANA. Среди погибших — 181 ребенок, большинство из них младше 10 лет. Сообщения о еще 926 случаях гибели гражданских находятся на рассмотрении и ожидают проверки.
По данным на 4 марта, за сутки в 23 провинциях Ирана погиб 31 мирный житель, в том числе один ребенок, 25 человек получили ранения. В Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана заявили, что за время конфликта ранения получили до 6 тысяч человек, сообщает CNN.
HRANA пишет, что в список целей, пораженных за последние сутки, попали и несколько гражданских объектов, включая больницы. Правозащитники подчеркивают, что полученная ими информация предварительная и требует дополнительной проверки.
Human Rights Activists News Agency (HRANA) — независимое правозащитное новостное агентство, специализирующееся на мониторинге нарушений прав человека в Иране. Фактически работает в изгнании: штаб-квартира и редакторы находятся за пределами Ирана (прежде всего в США), поскольку внутри страны деятельность организации преследуется.
Удары, нанесенные по Ирану Израилем и США 4 марта
Израиль 4 марта продолжил наносить удары по объектам на территории Ирана и союзным группировкам в регионе. Как сообщалось накануне, израильская авиация атаковала здания, связанные с Басидж — добровольческим крылом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также объекты внутренних сил безопасности. Кроме того, удары пришлись по полицейским участкам и штабам КСИР в курдских районах на северо-западе Ирана.
Израиль также расширил операции против союзников Тегерана в регионе. В Ливане израильские ВВС нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» в Бейруте и его южных пригородах.
