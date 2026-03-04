Иранскую ракету перехватили над Турцией, судоходство в Ормузском проливе почти остановилось. Итоги пятого дня войны на Ближнем Востоке

Израильские военные также сообщили, что 4 марта Иран выпустил новую волну ракет по территории страны. В центральных и северных районах Израиля звучали сирены воздушной тревоги, однако большинство ракет были перехвачены системами ПВО, о пострадавших не сообщалось.

Удары Израиля и США

Израиль 4 марта продолжил наносить удары по объектам на территории Ирана и союзным группировкам в регионе. Как пишет The Guardian, израильская авиация атаковала здания, связанные с Басидж — добровольческим крылом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также объекты внутренних сил безопасности. Кроме того, удары пришлись по полицейским участкам и штабам КСИР в курдских районах на северо-западе Ирана.

Израиль также расширил операции против союзников Тегерана в регионе. В Ливане израильские ВВС нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» в Бейруте и его южных пригородах. По данным ливанского Минздрава, в результате атак погибли шесть человек, а общее число погибших в стране с начала израильских ударов превысило 50. Власти сообщили, что из-за бомбардировок свои дома покинули не менее 58 тысяч человек.

Также 4 марта впервые в истории истребитель пятого поколения F-35 сбил пилотируемый боевой самолет. Как сообщила Армия обороны Израиля, истребитель F-35I «Adir» израильских ВВС уничтожил иранский учебно-боевой самолет Yak-130 в небе над Тегераном.

США накануне заявили о масштабных ударах по иранскому флоту. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер сообщил, что с начала операции американские силы уничтожили 17 иранских кораблей, включая одну из наиболее боеспособных подводных лодок. По его словам, удары наносятся по всем морским целям, которые могут представлять угрозу для американских сил, и в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе «не осталось ни одного иранского судна».

4 марта США также сообщили о потоплении иранского военного корабля в Индийском океане. По данным Пентагона, торпеда, выпущенная с американской подводной лодки, поразила судно у побережья Шри-Ланки. Власти страны заявили, что на борту находились около 180 человек: 32 удалось спасти, еще 87 тел были обнаружены спасателями.

Судоходство в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан. Боевые действия привели к практически полной остановке судоходства в этом районе.

The Insider удалось установить только восемь судов, которым удалось пересечь пролив за прошедшие сутки (3–4 марта). Из них по меньшей мере два — танкеры, перевозившие нефть. В январе в среднем через пролив проходило 24 танкера в день, писало агенствто Reuters.

