В Дубае загорелось здание консульства США после атаки дрона

В здании американского консульства в Дубае возник пожар после попадания иранского дрона, его оперативно потушили, пострадавших нет, сообщает Dubai Media Office. Представители США инцидент не комментировали.
В соцсетях публиковались видео, в которых над крышей здания консульства поднимается черный дым:
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале эвакуации граждан страны с Ближнего Востока, а российская авиакомпания S7 анонсировала вывозные рейсы Дубай — Москва и Дубай — Новосибирск на 4 и 5 марта. Эмиратские авиакомпании Emirates и Flydubai объявили об отмене всех рейсов до конца завтрашнего дня.