Судно Safeen Prestige стало первым контейнеровозом, пораженным в Ормузском проливе, в его машинном отделении начался пожар

Контейнеровоз Safeen Prestige (IMO: 9593517) под мальтийским флагом был поражен неустановленным снарядом в Ормузском проливе в среду, 4 марта, сообщает Reuters. Экипаж судна был вынужден покинуть борт, сообщают источники агентства в судоходной отрасли.

По данным британской компании по управлению морскими рисками Vanguard, инцидент произошел в 14:09 по местному времени — в двух морских милях к северу от Омана, когда судно двигалось в восточном направлении. Снаряд попал в корпус выше ватерлинии, в результате чего в машинном отделении вспыхнул пожар. Угрозы экологической катастрофы нет, о пострадавших среди членов экипажа не сообщается.

Британское агентство военно-морской торговли UKMTO подтвердило факт получения доклада об атаке на контейнеровоз и эвакуации экипажа. Судно, по данным систем слежения, следовало из эмиратского порта Гантут в саудовскую Джидду. Принадлежащий абу-дабийской компании Transmar International Shipping контейнеровоз вместимостью 1 740 TEU (1 TEU — один стандартный контейнер) стал первым контейнерным судном, пострадавшим в Ормузском проливе с начала нынешнего конфликта.