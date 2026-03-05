Сенат США отклонил резолюцию, которая требовала одобрения Конгресса для ведения войны против Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была ограничить полномочия президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Об этом сообщает CBS News.



За документ проголосовали 47 сенаторов, против — 53. Резолюцию инициировал демократ Тим Кейн, соавтором выступил республиканец Рэнд Пол. Среди республиканцев ее поддержал только сам Пол. Демократ Джон Феттерман, напротив, проголосовал против вместе с большинством республиканцев.

Документ требовал остановить военные действия против Ирана, если они не были санкционированы Конгрессом.

Голосование прошло на фоне начавшейся на выходных масштабной военной операции США против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что операция «только начинается» и может продолжаться несколько недель. По его словам, США «ускоряют, а не замедляют» удары, а новые бомбардировщики и истребители уже перебрасываются в регион.

Демократы критикуют администрацию Трампа за отсутствие четких целей войны и предупреждают о риске «расползания миссии». После закрытого брифинга с представителями администрации сенатор Крис Мерфи заявил, что у операции нет четких сроков, а также не исключена возможность ввода наземных войск. Сенатор Кори Букер добавил, что администрация не представила доказательств «неминуемой угрозы», которая могла бы оправдать начало военных действий.

Даже если подобную резолюцию поддержат обе палаты Конгресса, ее эффект будет во многом символическим: президент может наложить вето, для преодоления которого потребуется большинство в две трети голосов, отмечает CBS News.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев не одобряют удары по Ирану. По данным Reuters/Ipsos от 2 марта, только 27% американцев одобряют удары по Ирану, 43% не одобряют, остальные не определились. Большинство считает, что Трамп слишком склонен использовать военную силу. По данным Washington Post/ABC, 52% выступают против ударов, 39% поддерживают. При этом противники настроены заметно более решительно, чем сторонники.