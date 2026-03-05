Ливан запретил военную деятельность КСИР на своей территории и ввел визовый режим для иранцев

Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил об отмене безвизового режима для граждан Ирана, а также о предстоящем запрете в стране военной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают израильские СМИ Ynet и Kan, а также ливанская газета L`Orient - Le Jour.

Одновременно министр информации Ливана Пол Моркос объявил, что запрет деятельности КСИР в стране дает властям право арестовать и выдать Ирану находящихся в стране членов корпуса.

«Наваф Салам попросил Совет министров поручить соответствующим министерствам и ведомствам принять необходимые меры для предотвращения любой военной или силовой деятельности со стороны Корпуса стражей исламской революции с целью их ареста и репатриации в Иран», — заявил Моркос.

Ранее Ливан запретил военную деятельность проиранского ливанского движения «Хезболла». Востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider рассказал, что и запрет КСИР — сигнал со стороны правительства именно для «Хезболлы»:

«Это решение в первую очередь является сигналом для “Хезболлы”. Когда власти Ливана говорят о КСИР, они фактически подразумевают “Хезболлу”. То есть теперь руководству Ливана станет проще пресекать любую деятельность “Хезболлы” в стране и под этим может пониматься почти что угодно. Безусловно, это ограничит и влияние Ирана (финансирование, поставки оружия в Ливан и т.д.), и деятельность самой “Хезболлы” в Ливане, но вряд ли позволит искоренить это полностью».

В Ливане тем временем продолжается операция ЦАХАЛ: как сообщает France 24, боевые действия продолжаются четвертый день подряд, 83 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Министерство здравоохранения страны сегодня сообщило, что количество жертв достигло 77 погибших и 527 раненых. Днем 3 марта в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации «правой руки» лидера «Хезболлы» Резы Хузаи, главы штаба ливанского корпуса КСИР, отвечавшего за доставку оружия из Ирана.

Нынешнее правительство Ливана, назначенное избранным в начале 2025 года после двухлетнего политического кризиса президентом Жозефом Ауном, занимает жесткую позицию по отношению к «Хезболле» и последовательно настаивает на разоружении движения и переходе исключительной компетенции в вопросах войны и мира к государству.