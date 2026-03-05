Британское агентство сообщило об утечке нефти в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

Взрыв произошел на танкере, стоявшем на якоре у берегов Кувейта в Персидском заливе, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на капитана. По его словам, он видел и слышал мощный взрыв с левого борта, а затем заметил, как небольшое судно покинуло район инцидента.

UKMTO не называет имя танкера, отмечая лишь, что тот стоял в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от района Мубарак-эль-Кабир в Кувейте. Также, по данным британского агентства, в воде обнаружена нефть, вытекающая из поврежденного танка. Судно набрало воду, но возгорания не произошло и экипаж в безопасности.

МВД Кувейта выпустило заявление, в котором говорится, что «упомянутый инцидент произошел за пределами территориальных вод государства Кувейт, не менее чем в 60 км от порта Мубарак-эль-Кабир». Seatrade Maritime пишет, что, по данным компании Vanguard Tech, занимающейся вопросами морской безопасности, взрыв произошел на танкере класса Suezmax Sonangol Namibe.

За последние сутки в районе, охватывающем Персидский и Османский заливов и Ормузский пролив, зафиксированы нападения на еще пять судов:

контейнеровоз Safeen Prestige был поражен у берегов Омана, в машинном отделении начался пожар;

контейнеровоз MSC Grace сообщил о падении неизвестного снаряда вблизи судна, инцидент произошел недалеко от Дубая;

у города Фуджейра (ОАЭ) снаряд попал в балкер Gold Oak, а танкер Libra Trader получил небольшие повреждения в результате взрыва;

балкер Pelagia сообщил о громком взрыве вблизи судна, находясь в 137 морских милях от Омана.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан. Боевые действия привели к практически полной остановке судоходства в этом районе.

