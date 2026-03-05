НАТО не участвует в военной операции против Ирана, но готов защищать «каждый дюйм» территории стран блока — генсек Рютте

Североатлантический альянс не вовлечен в войну на Ближнем Востоке, утверждает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В то же время, по его словам, союзники используют «всесторонний подход» для защиты членов альянса, в том числе борются с терроризмом.

«Очевидно, что это кампания, которую ведут США и Израиль. И мы видим, что многие союзники оказывают ключевую вспомогательную поддержку. Это не означает участия в самой кампании, но речь идет, например, о предоставлении доступа, логистике», — объяснил генсек.

Президент США не просил НАТО присоединиться к операции, но европейские члены блока широко поддерживают уничтожение ядерного потенциала Ирана и убийство верховного лидера Али Хаменеи, добавил Рютте. Однако ранее против военной кампании открыто выступила Испания.

«Позиция правительства Испании в этой ситуации ясна и последовательна. Это та же позиция, которую мы занимали в отношении Украины и Газы. Во-первых, нет нарушению международного права, которое защищает нас всех и особенно самых беззащитных — гражданское население. Во-вторых, нет признанию того, что мир может решать свои проблемы только с помощью конфликтов и бомб. И, наконец, нет повторению ошибок прошлого. В конечном счете позиция правительства Испании выражается в словах: „Нет войне“», — заявил премьер-министр Педро Санчес.

В ответ на отказ Мадрида использовать свои базы для ударов по Ирану американский лидер пригрозил полностью разорвать торговые отношения со страной. Дональд Трамп также напомнил, что Испания не захотела увеличить военные расходы до 5% ВВП.