Трамп объявил о полном торговом бойкоте Испании из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану

Трамп объявил на пресс-конференции в Белом доме о полном разрыве торговых отношений с Испанией и поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить все деловые контакты с Мадридом. По словам президента, решение принято в ответ на отказ испанских властей предоставить американским военным базы на территории страны для проведения ударов по Ирану:

«Испания вела себя ужасно. Испания сказала нам, что мы не можем использовать их базы, — и ладно, они нам не нужны. Если мы захотим, мы просто прилетим и воспользуемся ими. Никто не скажет нам, что мы не можем этого сделать».

Испания запретила использование своих военных баз для операций против Ирана после того, как США и Израиль начали атаки на Тегеран в конце февраля. Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что базы Рота и Морон не задействованы в операции и не будут задействованы. Министр обороны Маргарита Роблес уточнила, что американцам не была оказана «никакая помощь — абсолютно никакая». После этого с баз Рота и Морон вылетели несколько американских самолетов. По данным сервиса FlightRadar24, семь из них направились на авиабазу Рамштайн в Германии.

Конфликт вокруг испанских баз разгорелся на фоне многомесячного противостояния Мадрида и Вашингтона по вопросу оборонных расходов. Испания — единственная страна НАТО, отказавшаяся взять на себя обязательство довести военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Еще в июне 2025 года Трамп пообещал вынудить Испанию «платить вдвое больше» в рамках торгового соглашения в качестве компенсации.

Евросоюз заявил, что защитит Испанию от любых попыток США ввести против нее карательные тарифы: все 27 государств — членов блока связаны единой торговой политикой, которой управляет Еврокомиссия. В то же время прецеденты адресного давления на отдельные страны существуют: так в 2018 году Вашингтон ввел заградительные пошлины именно на испанские черные оливки, что обвалило долю Испании на американском рынке с 49% в 2017 году до 19% в 2024-м.

