Трамп назвал цели и задачи войны против Ирана и пообещал, что она продлится, «сколько потребуется»

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о ходе операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury) — масштабной военной кампании против Ирана. Речь прозвучала на церемонии вручения Медали почета в Белом доме.

Трамп напомнил, что незадолго до начала нынешней операции США «уничтожили иранскую ядерную программу» в ходе операции «Полночный молот» (Operation Midnight Hammer). После этого, по его словам, Иран предупредили: не пытаться восстанавливать ядерную инфраструктуру. Тегеран, однако, как заявил Трамп, проигнорировал предупреждения и продолжил разработки.

Помимо ядерной программы, Трамп указал на быстрый рост иранского арсенала баллистических ракет, назвав его «колоссальной угрозой» для американских сил за рубежом и для самой территории США. По его словам, Иран уже имел ракеты, способные достигать Европы и американских баз, и в ближайшей перспективе мог получить оружие, способное поразить континентальную часть Соединённых Штатов.

Трамп обозначил четыре главные цели операции:

уничтожение иранского ракетного потенциала и производственных мощностей

разгром военно-морского флота страны — президент заявил, что уже потоплено десять иранских кораблей

гарантия того, что Иран никогда не получит ядерное оружие

лишение Тегерана возможности финансировать, вооружать и направлять террористические группировки за пределами страны

Касаясь дипломатической предыстории, Трамп заявил, что США якобы дважды были близки к заключению соглашения с Ираном, однако иранская сторона оба раза выходила из переговоров:

«Мы думали, что у нас есть сделка, но они вышли из нее. Потом снова вернулись, и снова мы думали, что у нас есть сделка. Я сказал: с этими людьми нельзя договориться, нужно делать всё правильным путем».

Президент также воспользовался случаем, чтобы раскритиковать ядерную сделку с Ираном, заключенную при Бараке Обаме. Он назвал ее «ужасным, опасным документом». По утверждению Трампа, именно благодаря выходу из этого соглашения в его первый президентский срок удалось предотвратить появление у Ирана ядерного оружия, которое тот «неминуемо использовал бы».

Подводя военные итоги, Трамп заявил, что операция идет опережающими темпами: изначально уничтожение военного руководства Ирана планировалось в течение четырех недель, однако было выполнено примерно за час. Он добавил, что кампания продолжится столько, «сколько потребуется».

Трамп подтвердил гибель четырех американских военнослужащих в ходе операции, выразив соболезнования их семьям. Он пообещал продолжить миссию «с неистовой, непоколебимой решимостью» и выразил уверенность в победе:

«У нас самые сильные вооруженные силы в мире, и мы с легкостью победим».

Трамп также вспомнил об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в свой первый президентский срок — он назвал его «отцом придорожных бомб», обвинив в гибели и ранениях американских военных на протяжении почти 47 лет.

