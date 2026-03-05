«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

Местный житель 3 — состоит в шести группах, написал более 14 тысяч сообщений. До удара упоминал Сирик (город между Минабом и Джаском), писал «ты поехал в Минаб, засранец» (январь 2025), «наш город затопило» (декабрь 2024). В группе «Идеологическое убежище» (2,2 тысячи участников) 28 февраля написал:

«Братан, я из Минаба. Эти ублюдки построили школу ВНУТРИ территории базы. Конечно, школа тоже попадает под удар».

Местный житель 4 — спасатель, участвовавший в разборе завалов. Аккаунт зарегистрирован в июне 2025 года. До удара писал: «Последний [снаряд] пролетел над нашим домом в Бендер-Аббасе» (сентябрь 2025). 1 марта 2026 года сообщил:

«Я сам из Минаба, ходил туда на разбор завалов. Школа принадлежала КСИР. Там было больше 400 учеников и учителей».

Еще один пользователь, студент, готовящийся к вступительным экзаменам, — оставил самое раннее по времени свидетельство: 28 февраля он написал в учебном чате, что находится в Минабе, слышал три ударные волны рядом с домом, весь район трясло, а КСИР приказал эвакуировать поселок. Его геоверификация, однако, слабая: аккаунт существует всего три месяца, пользователь состоит лишь в одной группе, и в истории его сообщений нет упоминаний Минаба или Хормозгана до удара. Впрочем, если посмотреть на картину разрушений базы КСИР, можно насчитать именно три очевидно разрушенных здания, одно из которых — школа.

Местный житель 5 — студентка отделения акушерства в Бендер-Аббасе также признает связь школы с КСИР. Ее аккаунт зарегистрирован в июле 2024 года, состоит в 30 группах. В августе 2025 года она писала, что учится на бакалавриате в Бендер-Аббасе и не живет в общежитии. Она подтвердила тот же ключевой факт: школа была благотворительным учреждением, основанным ВМС КСИР. Ее пост — ответ на утверждение, что власти сами обстреляли школу:

«Я из Бендера. Школа, по которой ударили, была некоммерческой — ее сам ВМФ [КСИР] основал. Они не настолько тупые, чтобы бить по собственным детям».