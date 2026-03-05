«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

28 февраля в ходе операции американо-израильской коалиции в Иране была разрушена школа в городе Минаб (провинция Хормозган). По состоянию на 4 марта это стало первым инцидентом в ходе этой военной операции с масштабными гражданскими потерями. Что именно произошло, до конца неясно, но официальные иранские власти утверждают, что школа была разрушена ракетным ударом, в результате которого погибло 168 человек. По мнению журналистов Al Jazeera, удар может объясняться устаревшими разведданными. Родители погибших детей сообщили NBC, что в здании, где находится школа, раньше располагалась база КСИР. The Insider совместно с проектом Vox Harbor, анализирующим сообщения Telegram, изучил множество сообщений жителей, которых удалось идентифицировать как жителей Минаба, и они подтверждают слова собеседников NBC: школа действительно располагалась в одном из зданий КСИР.
Среди множества людей, которые комментировали события в Минабе как очевидцы, The Insider и Vox Harbor удалось верифицировать 6 человек как подлинных местных жителей — они комментировали жизнь города задолго до удара. Так, например, местный житель 1 (The Insider располагает никами этого и других упоминаемых пользователей, но не приводит их по соображениям безопасности) пишет в Telegram с мая 2022 года, состоит в 55 группах, написал более 16 тысяч сообщений. До удара писал, что родом из Кермана, но живет в Минабе (ноябрь 2022), что его отец владеет строительной компанией в Хормозгане (август 2022), делился новостями о поджоге базы «Басидж» в Минабе во время протестов 2022 года. 28 февраля он написал в чате Ecoiran:
«Я сам из Минаба. Эта школа и поликлиника принадлежат КСИР. За школой — склад и боеприпасы КСИР. Теперь скажите мне: какой урод ставит военный склад боеприпасов рядом со школой и поликлиникой?»
Пять минут спустя в другой группе (чат по IT-безопасности) он добавил новую деталь: удар нанес Израиль, но склад КСИР был за школой, и при этом не была дана команда на эвакуацию школы. КСИР, по его словам, держит свои склады в жилых кварталах.
Местный житель 2 — аккаунт зарегистрирован в мае 2020 года, состоит в 90 группах, написал около 1900 сообщений. Более года следил за местной спортивной командой Минаба: в его истории как минимум 12 сообщений о результатах матчей («Минаб выиграл», «Чемпионство Минаба»). В футбольном чате FootBad GP 28 февраля он написал:
«Я сам из Минаба, был на месте. Пока что число [жертв] еще больше, чем сообщают».
Это свидетельство очевидца, наиболее вероятно находившегося непосредственно на месте трагедии.
Местный житель 3 — состоит в шести группах, написал более 14 тысяч сообщений. До удара упоминал Сирик (город между Минабом и Джаском), писал «ты поехал в Минаб, засранец» (январь 2025), «наш город затопило» (декабрь 2024). В группе «Идеологическое убежище» (2,2 тысячи участников) 28 февраля написал:
«Братан, я из Минаба. Эти ублюдки построили школу ВНУТРИ территории базы. Конечно, школа тоже попадает под удар».
Местный житель 4 — спасатель, участвовавший в разборе завалов. Аккаунт зарегистрирован в июне 2025 года. До удара писал: «Последний [снаряд] пролетел над нашим домом в Бендер-Аббасе» (сентябрь 2025). 1 марта 2026 года сообщил:
«Я сам из Минаба, ходил туда на разбор завалов. Школа принадлежала КСИР. Там было больше 400 учеников и учителей».
Еще один пользователь, студент, готовящийся к вступительным экзаменам, — оставил самое раннее по времени свидетельство: 28 февраля он написал в учебном чате, что находится в Минабе, слышал три ударные волны рядом с домом, весь район трясло, а КСИР приказал эвакуировать поселок. Его геоверификация, однако, слабая: аккаунт существует всего три месяца, пользователь состоит лишь в одной группе, и в истории его сообщений нет упоминаний Минаба или Хормозгана до удара. Впрочем, если посмотреть на картину разрушений базы КСИР, можно насчитать именно три очевидно разрушенных здания, одно из которых — школа.
Местный житель 5 — студентка отделения акушерства в Бендер-Аббасе также признает связь школы с КСИР. Ее аккаунт зарегистрирован в июле 2024 года, состоит в 30 группах. В августе 2025 года она писала, что учится на бакалавриате в Бендер-Аббасе и не живет в общежитии. Она подтвердила тот же ключевой факт: школа была благотворительным учреждением, основанным ВМС КСИР. Ее пост — ответ на утверждение, что власти сами обстреляли школу:
«Я из Бендера. Школа, по которой ударили, была некоммерческой — ее сам ВМФ [КСИР] основал. Они не настолько тупые, чтобы бить по собственным детям».
Таким образом, пять верифицированных жителей Минаба и Бендер-Аббаса, чья привязка к региону подтверждена многолетней историей сообщений, утверждают, что школа располагалась на территории базы КСИР. Это дает дополнительные основания предполагать, что удар по школе был результатом использования устаревших разведданных.