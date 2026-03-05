Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 9654

Фото: Ali Najafi / ISNA / AFP via Getty Images

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

Тимур Олевский

28 февраля в ходе операции американо-израильской коалиции в Иране была разрушена школа в городе Минаб (провинция Хормозган). По состоянию на 4 марта это стало первым инцидентом в ходе этой военной операции с масштабными гражданскими потерями. Что именно произошло, до конца неясно, но официальные иранские власти утверждают, что школа была разрушена ракетным ударом, в результате которого погибло 168 человек. По мнению журналистов Al Jazeera, удар может объясняться устаревшими разведданными. Родители погибших детей сообщили NBC, что в здании, где находится школа, раньше располагалась база КСИР. The Insider совместно с проектом Vox Harbor, анализирующим сообщения Telegram, изучил множество сообщений жителей, которых удалось идентифицировать как жителей Минаба, и они подтверждают слова собеседников NBC: школа действительно располагалась в одном из зданий КСИР.

Available in English

Среди множества людей, которые комментировали события в Минабе как очевидцы, The Insider и Vox Harbor удалось верифицировать 6 человек как подлинных местных жителей — они комментировали жизнь города задолго до удара. Так, например, местный житель 1 (The Insider располагает никами этого и других упоминаемых пользователей, но не приводит их по соображениям безопасности) пишет в Telegram с мая 2022 года, состоит в 55 группах, написал более 16 тысяч сообщений. До удара писал, что родом из Кермана, но живет в Минабе (ноябрь 2022), что его отец владеет строительной компанией в Хормозгане (август 2022), делился новостями о поджоге базы «Басидж» в Минабе во время протестов 2022 года. 28 февраля он написал в чате Ecoiran:

«Я сам из Минаба. Эта школа и поликлиника принадлежат КСИР. За школой — склад и боеприпасы КСИР. Теперь скажите мне: какой урод ставит военный склад боеприпасов рядом со школой и поликлиникой?»
Пять минут спустя в другой группе (чат по IT-безопасности) он добавил новую деталь: удар нанес Израиль, но склад КСИР был за школой, и при этом не была дана команда на эвакуацию школы. КСИР, по его словам, держит свои склады в жилых кварталах.

Местный житель 2 — аккаунт зарегистрирован в мае 2020 года, состоит в 90 группах, написал около 1900 сообщений. Более года следил за местной спортивной командой Минаба: в его истории как минимум 12 сообщений о результатах матчей («Минаб выиграл», «Чемпионство Минаба»). В футбольном чате FootBad GP 28 февраля он написал:

«Я сам из Минаба, был на месте. Пока что число [жертв] еще больше, чем сообщают».

Это свидетельство очевидца, наиболее вероятно находившегося непосредственно на месте трагедии.

Местный житель 3 — состоит в шести группах, написал более 14 тысяч сообщений. До удара упоминал Сирик (город между Минабом и Джаском), писал «ты поехал в Минаб, засранец» (январь 2025), «наш город затопило» (декабрь 2024). В группе «Идеологическое убежище» (2,2 тысячи участников) 28 февраля написал:

«Братан, я из Минаба. Эти ублюдки построили школу ВНУТРИ территории базы. Конечно, школа тоже попадает под удар».

Местный житель 4 — спасатель, участвовавший в разборе завалов. Аккаунт зарегистрирован в июне 2025 года. До удара писал: «Последний [снаряд] пролетел над нашим домом в Бендер-Аббасе» (сентябрь 2025). 1 марта 2026 года сообщил:

«Я сам из Минаба, ходил туда на разбор завалов. Школа принадлежала КСИР. Там было больше 400 учеников и учителей».

Еще один пользователь, студент, готовящийся к вступительным экзаменам, — оставил самое раннее по времени свидетельство: 28 февраля он написал в учебном чате, что находится в Минабе, слышал три ударные волны рядом с домом, весь район трясло, а КСИР приказал эвакуировать поселок. Его геоверификация, однако, слабая: аккаунт существует всего три месяца, пользователь состоит лишь в одной группе, и в истории его сообщений нет упоминаний Минаба или Хормозгана до удара. Впрочем, если посмотреть на картину разрушений базы КСИР, можно насчитать именно три очевидно разрушенных здания, одно из которых — школа.

Местный житель 5 — студентка отделения акушерства в Бендер-Аббасе также признает связь школы с КСИР. Ее аккаунт зарегистрирован в июле 2024 года, состоит в 30 группах. В августе 2025 года она писала, что учится на бакалавриате в Бендер-Аббасе и не живет в общежитии. Она подтвердила тот же ключевой факт: школа была благотворительным учреждением, основанным ВМС КСИР. Ее пост — ответ на утверждение, что власти сами обстреляли школу:

«Я из Бендера. Школа, по которой ударили, была некоммерческой — ее сам ВМФ [КСИР] основал. Они не настолько тупые, чтобы бить по собственным детям».

Таким образом, пять верифицированных жителей Минаба и Бендер-Аббаса, чья привязка к региону подтверждена многолетней историей сообщений, утверждают, что школа располагалась на территории базы КСИР. Это дает дополнительные основания предполагать, что удар по школе был результатом использования устаревших разведданных.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari