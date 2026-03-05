Президент Алиев заявил, что расценивает удар иранских дронов как теракт против Азербайджана. Иран отрицает запуск беспилотника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совета безопасности, что расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт против Азербайджана. Он добавил, что целью иранских дронов, упавших в Нахичевани, были гражданские объекты, сообщает ТАСС.

Алиев отметил, что Тегеран должен дать разъяснения и принести извинения азербайджанской стороне за атаку иранских БПЛА на Нахичевань. Издание пишет, что ВС Азербайджана дано указание подготовить и осуществить меры в ответ на атаку.



Агентство APA пишет, что президент Азербайджана также заявил, что Баку неоднократно давал понять Тегерану, что азербайджанская территория не будет использоваться против соседних государств.

Алиев напомнил, что прошлым летом и позже Иран выдвигал против Азербайджана необоснованные обвинения, а контролируемые государством СМИ вели «кампанию клеветы и очернения», пытаясь дискредитировать страну и повлиять на взгляды азербайджанцев, живущих в Иране.



Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что уважает суверенитет всех государств, особенно мусульманских и соседних, и опровергает сообщения о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. Иранская армия также назвала запуск беспилотника «провокацией, организованной сионистским режимом». Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В заявлении говорится:

«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает любые сообщения о запуске беспилотника силами вооруженных сил по Азербайджану. Подобные действия со стороны мнимого сионистского режима, направленные на разрыв отношений между мусульманскими странами различными способами, имеют прецеденты, и, согласно проведенным проверкам, данная провокация была организована этим режимом с целью обвинить Исламскую Республику Иран».

Ранее 5 марта в Азербайджане упали два беспилотника. По данным МИД страны, один упал на здание терминала международного аэропорта Нахичевани, второй — возле школы в селе Шакерабад. В результате инцидента пострадали два человека. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу.

В Баку заявили, что произошедшее является «нарушением норм и принципов международного права» и ведет к росту напряженности в регионе. В МИД подчеркнули, что Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки предоставить официальные разъяснения, провести расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В ведомстве также отметили, что страна оставляет за собой право на «соответствующие ответные меры».



Как утверждает OSINT‑блогер и аналитик по вооружениям War Noir, аэропорт, по всей видимости, подвергся атаке беспилотника-камикадзе дальнего действия типа «Араш-2». При этом такой тип беспилотника есть только у Ирана, отмечает военный обозреватель The Insider.



Иранист Никита Смагин говорит The Insider, что, отрицая, удары Иран пытается хоть как-то сгладить ситуацию. При этом эксперт уверен, что удары наносятся хаотично по объектам в регионе:



«Полагаю, история в том, чтобы хоть как-то попытаться сгладить углы. Это вопиющее нарушение всех представлений стран региона о хорошем и плохом. Разумеется, Иран считает, что ему нужно хоть как-то смягчить происходящее. Но у азербайджанской стороны, думаю, нет никаких сомнений, что это был именно Иран. И все эти разговоры — попытка хоть какой-то аудитории, может быть внутренней, показать, что все было не так. Но на деле, думаю, удары происходят, просто признаться в том, что они хаотично наносятся по всем объектам в регионе, для иранского истеблишмента пока слишком».