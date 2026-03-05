Нефтяной танкер Sonangol Namibe получил пробоину в результате взрыва у берегов Ирака

Танкер Sonangol Namibe (IMO 9325049), предположительно, получил пробоину в результате взрыва, когда стоял на якоре недалеко от порта Хор-эль-Зубайр в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судоходной компании Sonangol Marine Services. В ночь на 5 марта к танкеру приблизилось неизвестное небольшое судно.

«Небольшая лодка приблизилась к левому борту танкера, и вскоре после этого раздался громкий взрыв. Экипаж сообщает, что из балластного танка по левому борту происходит утечка воды, что указывает на возможное повреждение корпуса, но судно остается на плаву», — говорится в заявлении компании Sonangol Marine Services. Груза на борту не было.

Sonangol Namibe, выполняющий контракт с государственной иракской нефтяной компанией SOMO, направлялся к терминалу для погрузки 80 тысяч тонн иракского топлива, сообщили Reuters источник в иракской энергетической отрасли и представитель судоходной компании. Sonangol Namibe ходит под флагом Багамских островов.

После того как Израиль и США 28 февраля начали военную операцию против Ирана, Исламская республика ответила ударами по всему региону, включая атаки на суда в Персидском и Оманском заливах. Только за последние сутки поступили сообщения как минимум о шести судах, включая танкеры и контейнеровозы, получивших повреждения в результате взрывов и попаданий неизвестных снарядов.

