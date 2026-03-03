Иран будет бить по городам европейских государств, ведущих любые «оборонительные операции» на стороне США и Израиля

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи во вторник, 3 марта, заявил, что любые «оборонительные» операции европейских стран против Ирана будут расценены как акт войны, а ответные удары Тегерана распространятся на европейские города, сообщает Euronews. По его словам, «оборонительный» и «наступательный» характер действий — понятия тождественные, а участие в конфликте «на стороне агрессоров» станет для Европы серьезной ошибкой. Поводом для предупреждения стали заявления ряда европейских государств о готовности принять «оборонительные меры» для нейтрализации иранского ракетного потенциала. Багаи сказал:

«Это было бы актом войны. Любое подобное действие против Ирана будет расценено как соучастие агрессорам. Это будет расценено как акт войны против Ирана».

Угрозы прозвучали на фоне расширения конфликта в регионе. В ночь на 2 марта иранский беспилотник типа «Шахед» атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре, который является членом ЕС. Власти полагают, что дрон был запущен с территории Ливана, предположительно, группировкой «Хезболла». Великобритания в ответ усилила защиту базы, а премьер-министр Кир Стармер рассматривает переброску военного корабля в Средиземное море. Греция и Франция направили к острову фрегаты, Афины дополнительно выслали истребители F-16.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Северной Македонии, подчеркнул, что альянс не является прямым участником конфликта, однако защитит «каждый дюйм» своей территории при необходимости. Он назвал Иран «экзистенциальной угрозой» для Израиля и серьезной угрозой для Европы, а также призвал не закрывать глаза на то, что Тегеран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. По словам Рютте, операцию против Ирана проводят США и Израиль, тогда как поддержка отдельных союзников носит двусторонний характер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении французского ядерного арсенала в ответ на угрозы сразу с нескольких направлений — со стороны России и на Ближнем Востоке. Кроме того, Париж намерен распределить часть своего ядерного потенциала по территории союзников: восемь стран, в том числе Великобритания, Германия и Нидерланды, уже выразили готовность разместить у себя французские средства ядерного сдерживания.

