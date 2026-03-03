Направленные к Кипру греческие и французские фрегаты будут сбивать иранские беспилотники, но от баллистических ракет не защитят — эксперт

Греция и Франция усиливают военное присутствие на Кипре после серии атак иранских дронов на британскую авиабазу Акротири. Афины перебросили к острову четыре истребителя F-16 и два фрегата — один из них оснащен системой радиоэлектронной борьбы Centauros для обнаружения и подавления низколетящих беспилотников. Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что страна будет «содействовать обороне Республики Кипр всеми возможными способами», и анонсировал визит на остров вместе с начальником генштаба для координации с кипрским руководством.

Париж, в свою очередь, намерен направить фрегат и системы противоракетной и противодроновой обороны. По данным агентства Cyprus News Agency, президент Франции Эммануэль Макрон лично сообщил об этом кипрскому лидеру Никосу Христодулидису утром 3 марта, анонимный источник в правительстве Кипра подтвердил эту информацию Reuters.

Израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии The Insider отметил, что фрегаты направлены для защиты от беспилотников:

«Иранцы атаковали Кипр беспилотниками и ракетами, “Хезболла” теоретически может это сделать, если совсем с катушек съедет, и дальности их средств нападения хватит. Для Кипра это травма и нечто совершенно из ряда вон выходящее. Раз это случилось, то надо защищаться от беспилотников и истребителей.

Фрегаты вполне могут защитить от беспилотников, если те будут обнаружены, хотя от баллистических ракет, если Иран решит ударить по Кипру или по этой базе, они защитить не смогут. Британцы обещали ответить на атаки. Ходят слухи, что они уже как-то негласно отвечают Ирану, — действуют тихо, без публичных заявлений. Ни те, ни другие войну друг другу не объявляют, чтобы не пересекать красные линии. Но на каком-то этапе кому-то станет сложно терпеть: это очень унизительно и это откровенный ущерб — все видят, всё попадает на видео».

