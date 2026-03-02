«Чтобы быть свободным, нужно внушать страх». Макрон объявил об увеличении французского ядерного потенциала

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении числа ядерных боеголовок в арсенале страны, сообщает Thе Guardian. С соответствующей речью он выступил на военно-морской базе Иль-Лонг в Кроза — месте дислокации французской программы атомных подводных лодок.

По словам Макрона, с момента его предыдущего выступления по ядерной тематике в 2020 году «конкуренты эволюционировали, как и партнеры», что требует пересмотра французской ядерной доктрины. Президент заявил, что элемент сдерживания необходимо «укрепить» и перевести в более превентивный режим, рассматривая его в европейском контексте — при сохранении французского суверенитета и исключительного права действующего президента страны на решение о применении оружия.

Макрон сообщил, что отдал приказ об увеличении числа боеголовок, однако конкретные цифры раскрывать не стал. Одновременно он указал на необходимость укреплять обычные вооруженные силы, ведь «чтобы быть сильными в ядерном сдерживании, мы должны быть сильными в конвенциональных возможностях». Президент также повторил свой тезис о том, что Европе необходимо наращивать оборонный потенциал:

«Чтобы быть свободным, нужно внушать страх, а чтобы внушать страх — нужно быть сильным».

Помимо этого, Макрон заявил о расширении ядерного сотрудничества с союзниками. По его словам, ряд европейских стран может быть привлечен к участию в учениях в рамках того, что он назвал «расширенным сдерживанием». В числе партнеров, с которыми ведутся переговоры, президент назвал Германию, Бельгию, Данию, Грецию, Швецию, Нидерланды и Польшу. Работа в этом направлении, по его словам, ведется «в полной прозрачности» с США и «в координации» с Великобританией.

Ранее, в марте 2025 года, Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите европейских союзников Франции с помощью французского ядерного арсенала. Тогда же он подчеркнул, что Европа должна быть готова к ситуации, когда США не останутся на ее стороне в российско-украинском конфликте.

