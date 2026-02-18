Захарова приписала Макрону утверждение, будто свобода слова — «полная чушь»

В действительности президент Франции охарактеризовал так не свободу слова, а политику Дональда Трампа в отношении контроля над соцсетями. Bloomberg сообщает:

«Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита свободы слова в социальных сетях — это «полная чушь», опровергнув ключевую внешнеполитическую цель президента Дональда Трампа.

Европейские страны, включая Великобританию и Германию, рассматривают возможность запрета социальных сетей для несовершеннолетних, поскольку регулирующие органы заявляют, что эти сервисы вредны и вызывают привыкание. Это может повлиять на критически важные рекламные бюджеты таких компаний, как Instagram и Facebook (Meta Platforms Inc.), Snap Inc., X Илона Маска, TikTok и YouTube (Google).

США критикуют такие запреты, заявляя, что они цензурируют свободу слова. Недавно США ввели визовый запрет в отношении бывшего европейского чиновника и активистов за попытки контролировать разжигание ненависти в интернете, при этом госсекретарь Марко Рубио оправдал эти шаги как противодействие „глобальному цензурно-промышленному комплексу”.

„При том что нет ни малейшего представления о том, как создается их [соцсетей] алгоритм, как он тестируется, обучается и куда он вас направит, — последствия такой предвзятости для демократии могут быть огромными”, — заявил Макрон в среду в Нью-Дели.

„Некоторые из них заявляют, что выступают за свободу слова — хорошо, мы за свободные алгоритмы; это совершенно очевидно, — сказал Макрон. — Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют к этой так называемой свободе слова, особенно когда она направляется от одной разжигающей ненависть речи к другой”.

Ранее в этом месяце Макрон предупредил, что ожидает конфликта между ЕС и Трампом по поводу регулирования цифровых услуг в блоке, и что такие страны, как Франция и Испания, могут стать мишенью для США в результате предложенных ими запретов на использование социальных сетей детьми.

В стратегии национальной безопасности США администрация Трампа заявила, что будет бороться с попытками иностранных держав „цензурировать наш дискурс” или ограничивать свободу слова. Она добавила, что США будут культивировать „сопротивление нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран”, что рассматривается как негласное предложение поддержки крайне правых партий Европы.

Вице-президент США Дж.Д. Вэнс, выступая в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил ЕС в подавлении свободы слова и заявил, что отступление Европы от своих фундаментальных ценностей представляет для континента большую угрозу, чем Россия или Китай. Назвав Трампа „новым шерифом” Вашингтона, Вэнс раскритиковал попытки модерировать высказывания в социальных сетях.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, некоторые чиновники ЕС были обеспокоены тем, что США используют свободу слова как рычаг давления, чтобы заставить блок смягчить регулирование технологических платформ.

Американские технологические магнаты иногда ссылались на принципы свободы слова, чтобы противостоять ужесточению контроля. Ранее в этом месяце, после того как премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал социальные сети, Илон Маск написал: „Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании”».

Упомянутый Bloomberg бывший чиновник — это еврокомиссар по международным рынкам в 2019–2024 годах Тьерри Бретон. Госсекретарь Марко Рубио обвинил его в принуждении американских технологических компаний к «цензуре, деноминации и подавлению американских взглядов».

«Защита свободы слова» со стороны администрации Трампа выглядит довольно своеобразно, если учесть, что в самих сетях существуют алгоритмы, удаляющие или ограничивающие видимость постов, имеющих с точки зрения алгоритма признаки нарушений правил сообщества. При этом принципы действия алгоритмов не раскрываются, решения принимаются автоматически, а обжаловать их затруднительно. А каким образом свободу слова нарушает ограничение доступа детей к соцсетям, понять вообще невозможно: практика запрета доступа детей к контенту, способному нанести вред их психике, существует много лет и во многих странах, в том числе и в США, — например, установление возрастных ограничений для тех или иных кинофильмов. В ряде штатов для доступа к соцсетям требуется подтверждение возраста или согласие родителей. Очевидно, поэтому Макрон и назвал позицию администрации Трампа по этому вопросу «полной чушью».

