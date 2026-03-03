Шесть стран Персидского залива заявили о готовности ответить на атаки Ирана. Эксперты оценили перспективы их участия в военных действиях

После того, как Иран выпустил сотни ракет и дронов по странам Персидского залива, Катар выступил с жестким заявлением, пообещав, что Тегерану «придется заплатить цену». Остальные пять стран подчеркивают свое «право на ответ». Опрошенные The Insider эксперты расходятся во мнениях, перерастут ли эти заявления в реальные военные действия.



2 марта глава катарского МИДа Маджед аль-Ансари заявил в разговоре с CNN, что Ирану «придется заплатить цену» за его «вопиющее нападение». Он подчеркнул, что иранские атаки на народ Катара «не могут остаться без ответа», и добавил, что Катар не поддерживает дипломатических контактов с Тегераном.

Остальные страны Персидского залива не используют прямых угроз, но говорят о своем праве ответить на нападения. 2 марта страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили, что примут «все необходимые меры» для защиты своей безопасности и территории, оставляя за собой право ответить на «чудовищные» и «вероломные иранские атаки». В ССАГПЗ входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия.

По оценке Long War Journal только с 28 февраля по 2 марта по ОАЭ было выпущено минимум 165 ракет и 541 дрон, по Бахрейну — минимум 45 ракет и 9 дронов, по Катару — минимум 72 ракеты и 17 дронов, по Кувейту — минимум 97 ракет и 283 дрона и минимум по 2 дрона — по Оману и Саудовской Аравии.



По подсчетам Al Jazeera, по состоянию на 3 марта всего в странах Персидского залива убиты 8 человек, 128 получили ранения.

В последние годы страны Персидского залива не вступали в военную конфронтацию с Ираном, не допускали использования своей территории против Ирана и старались выстраивать дипломатические каналы с Тегераном.



Из шести стран ССАГПЗ соглашения Авраама подписали только две: ОАЭ и Бахрейн. В 2020 году они официально признали Израиль, установили дипломатические отношения и начали с ним сотрудничать. В Саудовской Аравии обсуждалось подписание соглашений, но сделки до сих пор нет.

Востоковед и эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов считает, что страны Персидского залива не могут не реагировать на атаки, но при этом не станут ввязываться в войну и вставать в «одну шеренгу» с Израилем.



В комментарии The Insider он отметил:

«Арабские монархии Персидского залива в ужасе от того, что происходит. Они не могут не реагировать и не осуждать действия Ирана, но при этом они не готовы ввязываться в войну и нести еще большие экономические и имиджевые потери. Поэтому то, что мы видим, вот эта реакция — это в основном риторика и необходимость как-то ответить на происходящее. При этом арабы не желают ввязываться в этот конфликт, и поэтому Тегеран пытается их использовать как живой щит, чтобы они заставили Трампа прекратить удары по территории Ирана, что, в свою очередь, заставит и Иран остановиться.

Вся архитектура безопасности монархий Персидского залива выстроена так, что они зависят от Вашингтона. США — это гарант безопасности всех этих стран, они отдали на откуп свою собственную безопасность, чем и объясняется такое широкое американское военное присутствие в регионе. Поэтому я лично не ожидаю того, что арабские монархии, которые не способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без США, пойдут войной против Ирана и встанут в одну шеренгу с американцами, а тем более с Израилем, к которому до сих пор очень сложные и противоречивые чувства у арабской улицы после двух лет войны в Газе. Даже при том, что сейчас происходит с Ираном, она крайне негативно относится к любому сотрудничеству с Израилем, тем более к военному сотрудничеству».

Израильский военный эксперт Давид Шарп, напротив, считает, что в какой-то момент страны Персидского залива не смогут больше терпеть, поскольку демонстрировать слабость на Ближнем Востоке — унизительно.





«Ходят слухи, что они уже как-то негласно отвечают Ирану. <...> На каком-то этапе кому-то станет сложно терпеть, потому что это очень унизительно и это откровенный ущерб, потому что все видят и всё попадает на видео. Саудиты, которые претендуют на главенство в мусульманском мире, демонстрируют слабость, потому что по ним бьют, а они молчат. Для них это морально тяжело, потому что они показывают слабость в этом регионе и их захотят бить еще больше. И тайные удары не очень помогают, потому что они тайные и о них не знают. Поэтому выбор будет — делать что-то публично или терпеть. А терпят они потому, что боятся более серьезного ущерба.

С другой стороны, США и Израиль и так делают основную работу. Роль стран Персидского залива не может быть очень велика, но может быть существенна, если бы они захотели. Это их воздушное пространство, у них многочисленная авиация. Более того, они не в шелковых перчатках и, в отличие от Израиля, могут взяться за бомбежку нефтяных и прочих экономических объектов, то есть — бить по тому, что Иран на их территории бьет».

