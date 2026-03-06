Россия передает Ирану разведданные для ударов по силам США — The Washington Post

Россия передает Ирану разведывательную информацию для атак на американские силы на Ближнем Востоке. Об этом изданию The Washington Post сообщили несколько американских чиновников, знакомых с разведданными.

По их словам, Москва передает данные о местоположении американских военных объектов, включая корабли и самолеты. Источники утверждают, что передача информации стартовала после начала нового этапа войны в регионе.

Собеседники издания заявили, что такая помощь может указывать на косвенное участие еще одного крупного противника США в конфликте. Ранее о подобной поддержке не сообщалось.



В то же время США и Израиль продолжают наносить удары по целям на территории Ирана. По сообщениям американской стороны, атаковано более двух тысяч объектов, включая ракетные позиции, военные базы и инфраструктуру. Представители Белого дома заявили, что военные возможности Ирана постепенно снижаются. При этом они не стали напрямую комментировать сообщения о помощи со стороны России.

ЦРУ и Пентагон также отказались от комментариев.

1 марта в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих, еще несколько получили ранения. Аналитики отмечают, что точность иранских ударов может быть связана с использованием разведданных. У Ирана ограниченные космические возможности, поэтому спутниковая информация от России могла бы значительно повысить точность атак.

При этом Москва официально призывает к прекращению войны и ранее называла конфликт «неспровоцированной вооруженной агрессией». Эксперты считают, что Россия может видеть в затяжном конфликте между США и Ираном определенные выгоды, например, рост цен на нефть и отвлечение внимания Запада от войны в Украине.

