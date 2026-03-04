Восстановить прежние объемы экспорта СПГ из Катара при немедленной остановке войны можно будет только через месяц — Reuters

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на фоне американо-израильской военной операции против Ирана. По данным Reuters, вернуться к нормальным объемам производства удастся не раньше чем через месяц.

Компания, остановившая добычу газа в начале недели, в среду полностью прекращает сжижение газа — об этом Reuters сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, перезапуск установок займет не менее двух недель. После того как будет принято решение о возобновлении работы, потребуется еще две недели для охлаждения газа до сверхнизких температур и выхода на полную мощность.

Отмечается, что на долю Катара приходится около 20% мирового экспорта СПГ — весь он идет через Ормузский пролив, где судоходство почти встало из-за военных действий и ответных ударов Ирана. Это означает, что дефицит на газовом рынке сохранится в течение нескольких недель даже в случае немедленного прекращения конфликта. QatarEnergy уже начала уведомлять клиентов в Азии и Европе, однако не сообщила им о сроках возможного возобновления поставок.

Как пишет Reuters, остановка поставок обострила конкуренцию между европейским и азиатско-тихоокеанским рынками за СПГ-грузы. Цены на газ и ставки фрахта СПГ-танкеров выросли до многолетних максимумов. Среди покупателей катарского газа более 80% приходится на Китай, Японию, Индию, Южную Корею, Пакистан и другие страны Азии, а остальное получает Европа. Форс-мажор освобождает поставщика от ответственности за невыполнение контрактных обязательств, если причиной стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива, в том числе Катар, заявили о готовности «принять все необходимые меры» для защиты своей безопасности после атак Ирана, нанесшего по региону сотни ракетных и дроновых ударов. Глава катарского МИДа Маджед аль-Ансари заявил, что Тегерану «придется заплатить цену» за нападение на страну.

