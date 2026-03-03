В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz

В Средиземном море горит судно — предположительно, российский газовоз сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz (IMO: 9243148), пишет морской OSINT-аналитик H. I. Sutton, греческое СМИ Naftemporiki, а также профильное издание gCaptain.

Обновлено 4 марта 11:40. Российский Минтранс подтвердил пожар на судне. Ведомство утверждает, что газовоз был атакован украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Произошедшее в Минтрансе назвали «актом международного терроризма и морского пиратства». Все 30 членов экипажа, которые были на борту, не пострадали.

Издание gCaptain пишет, что судно загорелось рано утром 3 марта. Видео с горящим судном появились в Twitter (X) и в Telegram, ряд аккаунтов утверждают, что пожару предшествовали взрывы. Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам gCaptain факт пожара. «Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — сообщил он. Как отмечает H. I. Sutton, ранее такое видео не публиковалось, что позволяет предположить подлинность ролика.

18 февраля Arctic Metagaz загрузил СПГ на плавучей установке хранения Saam (FSU), после чего прошел вокруг Великобритании и Испании и вошел в Средиземное море. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, предоставленным The Insider, Arctic Metagaz прекратил подавать сигнал AIS 2 марта около 21:30 (мск) на выходе из ИЭЗ Мальты.