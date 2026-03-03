В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz

В Средиземном море горит судно — предположительно, российский газовоз сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz (IMO: 9243148), пишет морской OSINT-аналитик H. I. Sutton, греческое СМИ Naftemporiki, а также профильное издание gCaptain.
Обновлено 4 марта 11:40. Российский Минтранс подтвердил пожар на судне. Ведомство утверждает, что газовоз был атакован украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Произошедшее в Минтрансе назвали «актом международного терроризма и морского пиратства». Все 30 членов экипажа, которые были на борту, не пострадали.
Издание gCaptain пишет, что судно загорелось рано утром 3 марта. Видео с горящим судном появились в Twitter (X) и в Telegram, ряд аккаунтов утверждают, что пожару предшествовали взрывы. Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам gCaptain факт пожара. «Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — сообщил он. Как отмечает H. I. Sutton, ранее такое видео не публиковалось, что позволяет предположить подлинность ролика.
18 февраля Arctic Metagaz загрузил СПГ на плавучей установке хранения Saam (FSU), после чего прошел вокруг Великобритании и Испании и вошел в Средиземное море. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, предоставленным The Insider, Arctic Metagaz прекратил подавать сигнал AIS 2 марта около 21:30 (мск) на выходе из ИЭЗ Мальты.
Starboard Maritime Intelligence | The Insider
По данным сервиса Flightradar24, в районе последнего известного местоположения судна кружил патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600, что может свидетельствовать о мониторинге ситуации региональными службами.
Naftemporiki пишет, что около 4:00 утра по местному времени судно могло подвергнуться удару, после чего произошли несколько взрывов. Официального подтверждения этой информации нет.
Arctic Metagaz входит в число примерно дюжины судов, задействованных в перевозке санкционного СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» покупателям на китайский терминал Beihai, утверждает украинская разведка. При осуществлении рейсов, по имеющимся данным, применялся так называемый спуфинг — передача искаженных данных AIS, что является нарушением норм международного морского права.
Санкции
В ноябре 2023 года и феврале 2024 года США и Великобритания соответственно ввели санкции против российского проекта «Арктик СПГ-2», имеющего стратегическое значение для правительства РФ.
23 августа 2024 года США в рамках расширения ограничительных мер в отношении субъектов, поддерживающих развитие «Арктик СПГ-2» и других перспективных энергетических проектов России, ввели санкции в отношении семи СПГ-танкеров.
24 февраля и 4 марта 2025 года Европейский союз и Швейцария соответственно ввели санкции против указанного танкера Arctic Metagaz за содействие или поддержку деятельности, направленной на эксплуатацию, развитие или расширение энергетического сектора России, включая энергетическую инфраструктуру. Санкции ЕС вступили в силу 25 февраля 2025 года.
21 февраля 2025 года санкции в отношении судна ввела Канада. 19 июня 2025 года аналогичные меры приняла Новая Зеландия.