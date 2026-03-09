Путин поздравил сына убитого аятоллы Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана: «Уверен, вы с честью продолжите дело вашего отца»

Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи, которого Совет экспертов назначил верховным лидером Ирана. Глава российского государства пообещал Тегерану «неизменную поддержку» и выразил солидарность с «иранскими друзьями».

«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики. Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в обращении Путина, которое опубликовал Кремль.

Ранее президент США сказал, что остался недоволен решением Совета экспертов. По словам Дональда Трампа, Вашингтон хочет видеть во главе исламской республики того, кто принесет мир. До этого израильские власти пригрозили убить нового верховного лидера, который продолжит политику прежнего аятоллы.

О гибели предыдущего верховного лидера, Али Хаменеи, стало известно в первый же день совместных ударов Израиля и США: изначально об этом сообщил Трамп, а на следующий день, 1 марта, это подтвердили и иранские государственные СМИ.

Пребывание на посту верховного лидера, продолжавшееся почти 37 лет, сделало Али Хаменеи самым долго находившимся у власти главой государства на Ближнем Востоке на момент смерти и самым долго правившим иранским лидером со времен шаха Мохаммада Резы Пехлеви. Критики Хаменеи рассматривают его как репрессивного деспота, ответственного за политические репрессии и массовые убийства.

В конце 2025 года в городах Ирана начались демонстрации на фоне массовых протестов против правительства и углубляющегося экономического кризиса. Это стало крупнейшим восстанием со времен Исламской революции 1979 года. По приказу Али Хаменеи полиция и войска открыли огонь по протестующим, что привело к массовым убийствам, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих.