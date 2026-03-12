МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение во время обстрела, подтвердил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи итальянской газете Corriere della Sera. Ранее о его травмах в первые же дни войны писали израильские СМИ и The New York Times.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь. Было три или четыре кандидатуры на пост лидера, но большинство членов Совета экспертов выбрали его в соответствии с Конституцией. Это показывает, что нашей системой управляет не один человек», — цитирует газета заявление Багаи.

О ранении Моджтабы Хаменеи еще на прошлой неделе сообщил израильский «12 канал» со ссылкой на источники. Газета The New York Times также писала, что он получил ранение ног еще в первый день войны, 28 февраля: по этой причине он до сих пор не появлялся на публике и не делал публичных заявлений с момента своего избрания.

На пост верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи был избран 9 марта. 56-летний аятолла Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего лидера Али Хаменеи, убитого 28 февраля, в первый день совместной израильско-американской военной операции против Ирана.