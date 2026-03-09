Трамп недоволен назначением Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана — Fox News

Президент США остался недоволен решением Совета экспертов Ирана, который назначил новым лидером исламской республики Моджтабу Хаменеи, сына прошлого аятоллы. Об этом Дональд Трамп сказал ведущему телеканала Fox News Брайану Килмиду. Подробности их разговора не приводятся.

Несколько дней назад в интервью изданию Axios американский лидер назвал Моджтабу Хаменеи «легковесом» и пригрозил, что не примет кандидатуру, которая продолжит политику убитого Али Хаменеи. По словам Трампа, назначение такого человека приведет к новой войне через несколько лет. Вашингтону нужен тот, кто «принесет гармонию и мир в Иран», поэтому президент США должен лично участвовать в выборе верховного лидера, добавил хозяин Белого дома.

Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил убить любого преемника аятоллы Хаменеи, который продолжит прежний курс. Предыдущий лидер погиб 28 февраля в результате израильского авиаудара.

Моджтаба Хаменеи — третий по счету верховный лидер Ирана. Президент страны Масуд Пезешкиан в своем обращении назвал его назначение «проявлением стремления исламской нации к укреплению национального единства».

Моджтабе Хаменеи 56 лет. О гибели предыдущего верховного лидера страны стало известно в первый же день совместных ударов Израиля и США: изначально об этом сообщил Трамп, а на следующий день, 1 марта, это подтвердили и иранские государственные СМИ.

