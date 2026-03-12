Иранский «теневой флот» продолжает поставлять нефть по Ормузскому проливу, несмотря на его блокаду для других судов — Reuters

Тегеран практически в обычном режиме продолжает поставлять на мировой рынок нефть через Ормузский пролив, в то время как судоходство по нему оказалось фактически заблокировано для других стран. Об этом пишет агентство Reuters.

С начала совместной операции США и Израиля 28 февраля Иран экспортировал примерно 1,1–1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки. Агентство пишет об этом, ссылаясь на данные сервисов по отслеживанию судов TankerTrackers и Kpler. Средний объем экспорта страны в прошлом году составил 1,69 млн баррелей в сутки, то есть с эскалацией конфликта в регионе этот уровень практически не изменился.



TankerTrackers оценивает общий объем экспорта Ирана с 28 февраля по 11 марта в 13,7 млн баррелей. Kpler приводит цифру еще выше — в 16,5 млн. С начала боевых действий порты Ирана покинули по меньшей мере шесть танкеров. Еще несколько судов, судя по спутниковым снимкам, сейчас находятся на терминале для погрузки на иранском острове Харк.

При этом Kpler отмечает, что незадолго до начала войны Иран увеличил экспорт нефти примерно до 2,2 млн баррелей — по всей видимости, в ожидании боевых действий. Рекордный экспорт нефти из Ирана составил около 3,79 млн баррелей в день на неделе 16–23 февраля.

С начала войны контроль над Ормузским проливом — ключевой артерией мировой торговли нефтью, через которую проходит около пятой части ее мировых поставок, — удерживает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Это сделало судоходство по нему практически невозможным для других стран: танкеры и другие грузовые суда тоже стали целью иранских ударов.

На этой неделе телеканал CNN сообщил, что Иран приступил к минированию пролива. Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось об уничтожении иранских минных заградителей.

Блокада судоходства привела к росту цен на энергоносители. В четверг, 12 марта, цена на нефть марки Brent снова превысила $100 за баррель.

При этом возможность Ирана продолжать экспорт нефти резко контрастирует с тем, что происходило во время военной кампании США в Венесуэле: тогда она включала военно-морскую блокаду страны, а суда с венесуэльской нефтью сталкивались с угрозой захвата.