США заявили об уничтожении 16 иранских минных заградителей у Ормузского пролива. Накануне сообщалось, что Иран начал минировать пролив

Накануне CNN со ссылкой на источники, знакомые с материалами американской разведки, сообщал, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

Контроль над проливом, через который проходит около 20% всего мирового экспорта нефти, с начала войны удерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР), действующий совместно с военно-морским флотом Ирана. По данным CNN, у КСИР есть ресурсы, чтобы выстроить «маршрут смерти», — рассредоточенные минные заградители, начиненные взрывчаткой катера и береговые ракетные батареи.

КСИР ранее утверждал, что полностью контролирует Ормузский пролив, и предупреждал, что любое судно, пытающееся пройти через него, будет атаковано. При этом КСИР обещает открыть проход через пролив для судов любой арабской или европейской страны, которая вышлет послов США и Израиля.

Война привела к практически полной остановке торгового судоходства в этом районе. Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке — Кувейт, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия — почти на треть сократили добычу нефти из-за блокады Ормузского пролива, а также из-за ударов Ирана по энергетическим объектам в регионе.

