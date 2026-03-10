Трамп заявил, что война с Ираном «практически завершена». Накануне он обсуждал ситуацию вокруг Ирана с Путиным

Война с Ираном практически завершена — об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что война практически завершена. У Ирана нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, в том числе производство беспилотников. У них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось».

Американские военные утверждают, что за первую неделю военной операции, начатой 28 февраля, они нанесли удары более чем по 3 тысячам иранских целей. По словам Трампа, «мы значительно опережаем график», пишет CBS News, уточняя, что, согласно первоначальным оценкам Трампа, операция должна была занять месяц.

Комментируя заявление Ирана об избрании нового верховного лидера страны, которым стал сын убитого Али Хаменеи Моджтаб, Трамп заявил, что у него есть другой кандидат на пост главы Ирана. «У меня нет для него никакого послания. Никакого», — сказал президент про Моджтаба Хаменеи.

Между тем КСИР заявил, что Иран откроет проход через Ормузский пролив для судов любой арабской или европейской страны, которая вышлет послов США и Израиля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ. После начала войны коммерческое судоходство через Ормузский пролив, по которому проходит примерно 20% всего мирового экспорта нефти, фактически остановилось.

Трамп заявил, что Ормузский пролив уже открыт, но добавил, что он все еще «думает о его захвате». Президент Франции Эммануэль Макрон накануне, будучи на Кипре, заявил, что французы вместе с союзниками готовят «оборонительную миссию» по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе, чтобы постепенно восстановить судоходство.



Накануне вечером помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп поговорил с Владимиром Путиным. По словам Ушакова, собеседники провели «предметный и небесполезный обмен мнениями» об американо-израильской операции против Ирана.

