Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 1044
Новости

Трамп поговорил с Путиным о войне с Ираном и в Украине — Ушаков

Вечером 9 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов, передает РБК и другие российские СМИ.

«Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы», — сказал Ушаков.

По словам Ушакова, основное внимание в разговоре было уделено конфликту США и Израиля с Ираном. Лидеры также затронули тему урегулирования войны в Украине.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — сказал Ушаков. По его словам, Трамп изложил свою оценку развития ситуации в контексте продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, и стороны провели «предметный и небесполезный обмен мнениями».

Кроме того, как отметил Ушаков, Трамп заявил о заинтересованности в скорейшем урегулировании конфликта в Украине.

После саммита на Аляске с участием Владимира Путина в августе 2025 года Трамп заявил, что у него «всегда были фантастические отношения с президентом Путиным». При этом сам саммит закончился ничем по вопросу урегулирования войны в Украине. В последующих комментариях Трамп демонстрировал раздражение тем, что Путин не идет на уступки.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari