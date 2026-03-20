Зеленский: Украина отправила более 220 военных специалистов на Ближний Восток. В Тегеране называли Киев законной целью

Киев отправил на помощь ближневосточным странам 228 военных специалистов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании. Разглашать подробности он отказался.

По словам главы государства, собственные эксперты этих стран больше работают с отражением баллистических ракет, тогда как украинские имеют опыт противостояния налетам дронов. На днях Зеленский сообщал, что Киев уже заключил соглашения с рядом других стран региона, где продолжаются боевые действия.

Ранее на этом фоне председатель комиссии парламента Ирана по нацбезопасности Ибрагим Азизи заявил, что исламская республика теперь считает всю территорию Украины законной целью. В ответ в Киеве обвинили Тегеран в помощи России.

«Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, непосредственно предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН», — сказал спикер украинского МИД Георгий Тихий.

До этого Владимир Зеленский встретился в Париже с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви, который постоянно проживает в США.

