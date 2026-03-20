Нетаньяху заявил, что Иран больше не может обогащать уран и производить баллистические ракеты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате войны против Ирана Тегеран больше не может обогащать уран и утратил способность производить баллистические ракеты. Об этом он сказал на пресс-конференции вечером 19 марта, передает The Times of Israel.

По его словам, Иран сейчас «слаб как никогда», тогда как Израиль стал «региональной державой, а некоторые скажут — мировой».

Нетаньяху подчеркнул, что военная кампания против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется. При этом он добавил, что война завершится «раньше, чем люди ожидают».

19 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что удары США и Израиля существенно повлияли на ядерную программу Ирана. Однако обогащенный до 60% уран (этот уровень близок с необходимому для создания ядерного оружия) по-прежнему будет находиться в Иране под завалами ядерных объектов.

Заявленная цель военной операции США и Израиля в Иране — уничтожение его ядерной и ракетной программы.