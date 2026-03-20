В Иране убит спикер Корпуса стражей исламской революции. ЦАХАЛ: «В последние два года он являлся ключевым пропагандистом иранского режима»

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини погиб в результате американо-израильского удара, передает иранское агентство Tasnim. КСИР пригрозил отомстить за убийство и назвал смерть Наини «мученической». В Армии обороны Израиля подтвердили убийство спикера.

«На протяжении многих лет Наини занимал различные должности в сфере пропаганды и связей с общественностью. В последние два года он являлся ключевым пропагандистом иранского режима. В рамках своей деятельности Наини распространял пропаганду режима среди его союзников на Ближнем Востоке с целью влияния на них и содействия террористическим атакам против Государства Израиль с разных направлений», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В Иерусалиме назвали убийство Наини частью серии операций против высокопоставленных иранских чиновников и пообещали продолжить подобные атаки.

Только на этой неделе американо-израильские силы убили как минимум трех наиболее высокопоставленных представителей иранских властей: секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, командира ополчения «Басидж» Гуламреза Солеймани и министра разведки Исмаила Хатиба.

Всего с начала нынешней военной операции против Ирана Израиль отчитался об убийстве нескольких десятков чиновников и военных, а также верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.