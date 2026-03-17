КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Голамрезы Солеймани после заявления ЦАХАЛ о его ликвидации

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР, распространенное иранским телеканалом SNN.

В заявлении говорится, что «члены “Басидж“ никогда не оставят неотомщенной кровь погибшего лидера», а также содержится предупреждение в адрес «убийц» Солеймани. Таким образом, иранская сторона фактически подтвердила его смерть, о которой ранее сообщила Армия обороны Израиля.

Утром 17 марта ЦАХАЛ заявил об убийстве Солеймани, назвав его командиром «Басидж» и обвинив в руководстве репрессивными операциями внутри Ирана, включая подавление протестов и массовые аресты. В сообщении подчеркивалось, что он занимал эту должность на протяжении последних шести лет.

«Басидж» — военизированное добровольческое ополчение, входящее в структуру КСИР. Оно было создано после исламской революции 1979 года и используется властями Ирана для внутреннего контроля, в том числе для подавления протестной активности и обеспечения соблюдения религиозных норм.

