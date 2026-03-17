Армия обороны Израиля сообщила об убийстве иранского командира подразделения «Басидж»

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве иранского командира Голамрезу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».

«Командир подразделения „Басидж“ уничтожен. Под руководством Сулеймани подразделение „Басидж“ возглавляло основные репрессивные операции в Иране, применяя жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских демонстрантов», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

«Басидж» — это военизированное добровольческое ополчение в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и одно из его пяти подразделений.

Организация была создана в Иране в 1979 году по приказу аятоллы Хомейни и первоначально состояла из гражданских добровольцев. «Басидж» был независимой организацией до 17 февраля 1981 года, когда он был официально включен в организационную структуру Корпуса стражей исламской революции иранским парламентом.

Сегодня в состав этой силы входят молодые иранцы, значительная часть которых происходит из традиционно шиитских религиозных и политически лояльных слоев иранского общества. Они добровольно вступают в ряды вооруженных сил, часто в обмен на официальные льготы. Имея отделения практически в каждом городе и поселке Ирана, «Басидж» служит вспомогательной силой, занимающейся обеспечением государственного контроля над обществом, выступает в роли полиции нравов на контрольно-пропускных пунктах и ​​в парках, подавляет собрания диссидентов, а также выполняет функции правоохранительных органов, предоставляя социальные услуги и организуя публичные религиозные церемонии.

