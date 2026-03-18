Иран подтвердил смерть главы Совбеза Али Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын и охранники

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского удара, подтвердили власти Ирана. Об этом сообщает государственное агентство Tasnim.

Похороны Лариджани состоятся сегодня, 18 марта.

Вместе с главой Совбеза были убиты его сын Мортеза Лариджани, заместитель начальника его службы охраны Алиреза Беят и группа охранников. Как указывает иранский оппозиционный телеканал Iran International, Мортеза был специальным помощником своего отца в Совбезе.

Власти Ирана также подтвердили гибель командира добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамрезы Сулеймани.

Накануне, 17 марта, министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ходе авиаудара был убил «фактический лидер» Ирана Али Лариджани. Также он сообщил об убийстве командира «Басидж» Голамрезы Сулеймани.

СМИ называют Али Лариджани одной из самых влиятельных фигур в политике Ирана. Ранее он являлся представителем высшего руководителя Ирана, аятоллы Хаменеи, в Совете национальной безопасности Ирана, отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе.

