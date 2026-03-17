Министр обороны Израиля заявил, что «фактический лидер» Ирана Али Лариджани убит в результате авиаудара

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что «фактический лидер» Ирана Али Лариджани был убит в результате авиаудара.

«Только что начальник Генерального штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава „Басидж“ были ликвидированы сегодня ночью и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем злодеям „оси зла“ в глубинах ада», — заявил Кац.

Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ранее являлся представителем Высшего руководителя Ирана, аятоллы Хаменеи, в Совете. Отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе. СМИ называют его одной из самых влиятельных фигур в политике Ирана после убийства Хаменеи.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила об убийстве иранского командира Голамрезу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».

«Командир подразделения „Басидж” уничтожен. Под руководством Сулеймани подразделение „Басидж” возглавляло основные репрессивные операции в Иране, применяя жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских демонстрантов», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

«Басидж» — это военизированное добровольческое ополчение в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и одно из его пяти подразделений.