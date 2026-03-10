Секретарь Совбеза Ирана Лариджани пригрозил Трампу убийством

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил Дональду Трампу убийством в ответ на его угрозу уничтожить Иран, если тот перекроет нефтяной трафик через Ормузский пролив. Он написал в своем аккаунте в Twitter (X):

«Иранский народ не боится ваших пустых угроз. Даже те, кто были сильнее вас, не смогли уничтожить иранскую нацию. Берегитесь, как бы не исчезли вы сами».

Трамп опубликовал свою угрозу в соцсети Truth Social накануне. По его словам, если Иран предпримет любые действия, препятствующие прохождению нефтяных танкеров через Ормузский пролив, США нанесут удары по иранским объектам, после которых Иран «никогда не сможет восстановиться как государство». Трамп написал:

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на них — но я надеюсь и молюсь, чтобы до этого не дошло».

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской выход из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Судоходство в проливе фактически остановилось: неделю назад через него прошли всего девять судов при обычных 70 с лишним. С тех пор Иран регулярно бьет по танкерам, пытающимся пройти через Ормузский пролив.

Военный конфликт начался 28 февраля — тогда США и Израиль нанесли первые удары по иранской территории, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. КСИР с первого дня войны предупреждал по радио все суда, что проход через пролив закрыт.

