Фейк Дональда Трампа: Иран располагает ракетами Tomahawk и сам мог нанести удар по школе в Минабе

Ракетами BGM-109 Tomahawk действительно располагают не только США, но и нескольких других стран. Но это единственное правдивое утверждение в данном ответе Трампа.

США поставили эти ракеты нескольким своим союзникам. По контрактам 1995, 2004 и 2014 годов 194 ракеты получила Великобритания. Начаты поставки ракет Австралии и Японии. Принято решение о продаже ракет Нидерландам. Этим список исчерпывается.

Ни США, ни какая-либо из этих стран не могли передать Tomahawk Ирану — уже хотя бы потому, что производство ракет началось в 1983 году, а в Иране в 1979 года установлен исламистский режим, открыто враждебный демократиям Запада.

Теоретически можно было бы предположить, что единичную ракету могли украсть и каким-то образом вывезти в Иран. Но даже в этом случае у Ирана не появилась бы возможность ее запустить, так как у него нет подходящих пусковых установок — Mk-41 морского базирования или Typhon сухопутного. Кроме того, система управления полетом Tomahawk интегрирована с военной версией GPS, доступ к которой есть только у США и их союзников.

Ранее, до появления видео с атакой Tomahawk, Трамп заявлял, что удар нанес Иран, а иранские боеприпасы «очень неточные».

По информации CBS, удар наносили по объекту КСИР, которому прежде принадлежала территория, на которой было построено здание школы, а ошибка связана с использованием устаревших разведданных.