Фейк Дональда Трампа: Иран располагает ракетами Tomahawk и сам мог нанести удар по школе в Минабе

После того как было опубликовано видео, показывающее, что удар по школе для девочек в иранском городе Минабе был нанесен ракетой Tomahawk, Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил:
«Ну, я этого не видел, но скажу, что Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продается и используется другими странами. Вы это знаете. И Иран, у которого тоже есть несколько ракет Tomahawk, он бы хотел иметь больше, но будь то Иран или кто-то другой, факт, что Tomahawk, очень распространенное оружие. Он продается другим странам, и сейчас это расследуется».
Ракетами BGM-109 Tomahawk действительно располагают не только США, но и нескольких других стран. Но это единственное правдивое утверждение в данном ответе Трампа.
США поставили эти ракеты нескольким своим союзникам. По контрактам 1995, 2004 и 2014 годов 194 ракеты получила Великобритания. Начаты поставки ракет Австралии и Японии. Принято решение о продаже ракет Нидерландам. Этим список исчерпывается.
Ни США, ни какая-либо из этих стран не могли передать Tomahawk Ирану — уже хотя бы потому, что производство ракет началось в 1983 году, а в Иране в 1979 года установлен исламистский режим, открыто враждебный демократиям Запада.
Теоретически можно было бы предположить, что единичную ракету могли украсть и каким-то образом вывезти в Иран. Но даже в этом случае у Ирана не появилась бы возможность ее запустить, так как у него нет подходящих пусковых установок — Mk-41 морского базирования или Typhon сухопутного. Кроме того, система управления полетом Tomahawk интегрирована с военной версией GPS, доступ к которой есть только у США и их союзников.
Ранее, до появления видео с атакой Tomahawk, Трамп заявлял, что удар нанес Иран, а иранские боеприпасы «очень неточные».
По информации CBS, удар наносили по объекту КСИР, которому прежде принадлежала территория, на которой было построено здание школы, а ошибка связана с использованием устаревших разведданных.