Трамп заявил, что удар по школе в Минабе нанес Иран. Анализ и источники различных СМИ указывали, что за ударом, вероятно, стоят США

Дональд Трамп возложил вину за удар по школе для девочек в иранском городе Минаб на Иран. «Судя по тому, что я видел, это сделал Иран», — заявил президент США, добавив, что иранские боеприпасы «очень неточные», передает CNN.

Министр обороны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос журналиста, прямо не подтвердил, но и не опроверг слова Трампа: «Мы, безусловно, проводим расследование. Но единственная сторона, которая наносит удары по гражданскому населению, — это Иран».



Как отмечает CNN, заявление Трампа противоречит анализу CNN, других СМИ и экспертов, которые предполагали, что ответственность за удар, вероятно, несут американские военные. Так, Reuters сообщало со ссылкой на двух американских чиновников, что следователи Вооруженных сил США считают вероятным, что именно американские войска несут ответственность за удар по иранской школе, хотя к окончательному заключению они пока не пришли. Телеканал Al Jazeera пришел к выводу, что удар по школе могли нанести по ошибке — из-за устаревших разведданных.

The Insider совместно с проектом Vox Harbor, анализирующим сообщения в Telegram, изучил множество сообщений от людей, которых удалось идентифицировать как жителей Минаба, выяснив, что школа располагалась в одном из зданий Корпуса стражей исламской революции.

Спутниковые снимки, видеозаписи с геолокацией, публичные заявления американских чиновников и оценка военных экспертов указывают на то, что удар по школе в Минабе был нанесен примерно в то же время, когда американские силы, предположительно, атаковали расположенную там же базу КСИР, ранее сообщал CNN.

Удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана был нанесен 28 февраля, в первый день совместной американо-израильской военной операции. По данным иранских властей, в результате ракетного удара по школе погибли по меньшей мере 165 человек, в основном девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Еще 95 человек, как сообщалось, были ранены. Тегеран обвиняет США в атаке на школу в Минабе.

