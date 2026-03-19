Бывший министр обороны Ирана стал секретарем Высшего совета национальной безопасности после гибели Лариджани

Бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган стал секретарем Высшего совета национальной безопасности после гибели Лариджани, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

Хосейн Дехган — бывший военный офицер. В настоящее время он является главой Фонда Мостазафан с 2023 года. Ранее занимал должность министра обороны Ирана, покинул свой пост 20 августа 2017 года.

Дехгани служил командиром в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и в его военно-воздушных силах. В ноябре 2019 года Дехган был в числе многих иранских чиновников, включенных в санкционный список Государственного департамента США из-за его участия в качестве командира КСИР в организации взрывов в казармах Бейрута в 1983 году, в результате которых, как утверждается, боевики «Хезболлы» убили 241 американского солдата.

Накануне Иран подтвердил смерть фактического лидера Ирана Али Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын и охранники. Днем ранее о его убийстве сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, тот был убит авиаударом.

Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ранее являлся представителем высшего руководителя Ирана, аятоллы Хаменеи, в Совете. Отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе. СМИ называли его одной из самых влиятельных фигур в политике Ирана.

