В Кремле «решительно осудили» убийство главы Совбеза Ирана Али Лариджани

В Кремле «решительно осудили» убийство фактического лидера Ирана Али Лариджани, заявил Дмитрий Песков:

«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран».

Накануне Иран подтвердил смерть Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын и охранники. Днем ранее о его убийстве сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, тот был убит авиаударом.

Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ранее являлся представителем высшего руководителя Ирана, аятоллы Хаменеи, в Совете. Отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе. СМИ называют его одной из самых влиятельных фигур в политике Ирана.