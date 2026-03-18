Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD83.13
  • EUR94.67
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 439
Новости

В Кремле «решительно осудили» убийство главы Совбеза Ирана Али Лариджани

В Кремле «решительно осудили» убийство фактического лидера Ирана Али Лариджани, заявил Дмитрий Песков:

«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран».

Накануне Иран подтвердил смерть Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын и охранники. Днем ранее о его убийстве сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, тот был убит авиаударом.

Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ранее являлся представителем высшего руководителя Ирана, аятоллы Хаменеи, в Совете. Отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе. СМИ называют его одной из самых влиятельных фигур в политике Ирана.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Иран подтвердил смерть главы Совбеза Али Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын и охранники

Министр обороны Израиля заявил, что «фактический лидер» Ирана Али Лариджани убит в результате авиаудара

Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

Ставка на курдов. Как США пытаются использовать курдские силы в Иране против аятолл и почему это сложнее, чем кажется

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari