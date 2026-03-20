Студентов Бауманки обязали посещать центр БПЛА перед получением диплома — «Вёрстка»

Студентов МГТУ имени Баумана обязали посетить Центр компетенций беспилотных авиационных систем под видом преддипломной практики. Об этом пишет издание «Вёрстка» со ссылкой на письмо для старост от руководства университета. Как ожидается, визиты будущих выпускников мужского пола состоятся в конце этого месяца. Тема их дипломной работы не имеет значения.

«Это является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью преддипломной практики, без этого ее им не засчитают. Приехать нужно только один раз на два часа с 15 до 17 часов», — говорится в письме одного из преподавателей вуза.

По словам неназванного студента университета, учащихся также приглашали на агитационные встречи, посвященные службе в войсках беспилотных систем. Центр БПЛА, который занимается «полным циклом жизни» дронов от разработки до производства и эксплуатации, открыли в Бауманке в начале 2023 года.

Мероприятия, посвященные беспилотникам, прошли и в ряде других учебных заведений по всей России. По подсчетам «Вёрстки», речь идет как минимум о 200 вузах и ссузах. Студентам обещают «гарантированное» увольнение через год, высокие выплаты и сохранение места учебы. Однако, как отмечают журналисты, на самом деле с новоиспеченными военными подписывают обычный бессрочный контракт, а приложение с особыми условиями становится доступно только после трехмесячного испытательного срока.

Ранее The Insider писал, что сотни тысяч российских школьников вовлечены в связанные с Минобороны программы, которые замаскированы под образовательные кружки. Они превращают детей в военных инженеров, создающих машины для убийства жителей Украины. За участие детям дают дополнительные баллы по ЕГЭ и обещают карьеру в госкорпорациях.