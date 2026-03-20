Новосибирским фермерам, пострадавшим от массового забоя скота, назначили дополнительные ежемесячные выплаты

Жителям Новосибирской области, чей скот забили под предлогом распространения пастереллеза, помимо прежней компенсации, пообещали дополнительные ежемесячные выплаты. Об этом в региональном правительстве объявили после нескольких дней фермерских протестов. Речь идет о трех видах помощи:

ежемесячные выплаты в течение 9 месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума — их получат владельцы животных и члены семей, в том числе супруги, родители и дети;

единовременная социальная помощь для тех семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

возмещение части стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами.

Помимо этого, после отмены карантина пострадавшие фермеры смогут заключить социальный контракт для внеочередной покупки животных. Однако это будет доступно только тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Для получения любого из этих видов поддержки понадобится заявление и акт об изъятии скота. При этом ранее жители жаловались, что чиновники не всегда предоставляют нужные документы и заходят на частную территорию, даже когда хозяев нет на месте.

Из-за массового забоя скота в нескольких селах вспыхнули фермерские протесты. С тех пор власти неоднократно обещали жителям компенсации. Однако, по словам владельцев животных, предписанных 170 рублей за килограмм слишком мало для покрытия ущерба. Как утверждают очевидцы, перед забоем чиновники не взвешивают животных.

