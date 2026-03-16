Десятки тысяч человек вышли на акции в Будапеште по призыву противоборствующих партий. Лидер оппозиции обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Фото: Артемий Крылов
Сторонники премьер-министра Виктора Орбана и его главного соперника Петера Мадьяра параллельно провели два митинга в Будапеште в преддверии выборов. По данным AFP, в обеих акциях участвовали десятки тысяч человек. Их маршруты не пересекались. Официальным поводом для демонстраций стал национальный праздник — День революции 1848 года.
Глава оппозиционной партии Tisza (полное название партии — «Уважение и свобода»), евродепутат Петер Мадьяр обвинил действующего премьера в привлечении российских агентов для вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Политик заявил, что глава кабмина хочет «удержать власть любой ценой».
«Ложь, обман и травля — вот что они приготовили для нас. Виктор Орбан предал венгерскую свободу за тридцать серебреников ради себя и своей династии. Позор. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну — это его последнее оружие против венгров, которое он использует, чтобы удержаться у власти», — сказал Мадьяр во время выступления перед сторонниками.
Оппозиционер также посвятил речь экономике, обвинил соперника в превращении Венгрии в «беднейшую и самую коррумпированную страну» Евросоюза. Мадьяр пообещал повысить уровень жизни и вернуть деньги ЕС, которые предназначены Будапешту, но сейчас заморожены. Он также выступил за то, чтобы ограничить пребывание одного человека в должности премьер-министра двумя сроками.
В свою очередь, лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан на митинге «Марш мира» назвал предстоящее голосование «выбором между войной и миром», а свой кабмин — гарантом стабильности. Премьер обвинил оппозицию во втягивании страны в российско-украинскую войну, а Киев и Брюссель — в попытке его сместить.
В последние недели отношения между Будапештом и Киевом заметно испортились на фоне остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по украинской территории, и задержания в Венгрии инкасаторов «Ощадбанка» с золотом и десятками миллионов долларов наличными. Как пишет чешский новостной портал Seznam Zprávy, по всей Венгрии развешаны плакаты с фотографией президента Владимира Зеленского со злобной ухмылкой.
На фоне проблем с «Дружбой» и войной в Персидском заливе в преддверии выборов венгерское правительство ввело потолок цен на топливо. Однако купить его по сниженной цене могут только местные жители — иностранцы платят значительно больше.
За месяц до парламентских выборов в большинстве опросов оппозиционная партия опережает правящую. Как отмечает агентство Reuters, Виктору Орбану, который находится у власти более пятнадцати лет подряд, предстоит самая сложная попытка переизбрания.