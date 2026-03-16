Десятки тысяч человек вышли на акции в Будапеште по призыву противоборствующих партий. Лидер оппозиции обвинил РФ во вмешательстве в выборы

В последние недели отношения между Будапештом и Киевом заметно испортились на фоне остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по украинской территории, и задержания в Венгрии инкасаторов «Ощадбанка» с золотом и десятками миллионов долларов наличными. Как пишет чешский новостной портал Seznam Zprávy, по всей Венгрии развешаны плакаты с фотографией президента Владимира Зеленского со злобной ухмылкой.

На фоне проблем с «Дружбой» и войной в Персидском заливе в преддверии выборов венгерское правительство ввело потолок цен на топливо. Однако купить его по сниженной цене могут только местные жители — иностранцы платят значительно больше.

За месяц до парламентских выборов в большинстве опросов оппозиционная партия опережает правящую. Как отмечает агентство Reuters, Виктору Орбану, который находится у власти более пятнадцати лет подряд, предстоит самая сложная попытка переизбрания.

