Перед выборами в Венгрии усиливается борьба партий: журналисты раскрыли сеть фейковых аккаунтов, продвигающих «Фидес»

Венгерское издание Telex обнаружило сеть более чем из тысячи профилей в соцсети Facebook, которые, как утверждается, используются для пропаганды нарративов партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана. По словам расследователей, страницы, подписанные друг на друга, были созданы в период с декабря по февраль с использованием искусственного интеллекта. В частности, фотографии многих профилей и публикации заметно похожи. Они скоординированно повышают охваты нужных публикации политиков правящей «Фидес» через массовые лайки и имитируют массовую народную поддержку.

По данным журналистов, за кампанией могут стоять структуры и лица, тесно связанные с партией, в том числе Фонд исследований истории и общества Центральной и Восточной Европы. Он был основан более двадцати лет назад первым правительством Виктора Орбана. В самой партии это пока не комментировали.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани тем временем написал со ссылкой на источники, что помощь в предвыборной кампании Виктору Орбану оказывают российские политтехнологи, которых отправил Кремль. Как утверждается, этим поручили заниматься первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. В статье говорится, что Москва пытается использовать те же методы, что и перед недавними выборами в Молдове. После операции в этой стране в системе внешнеполитического влияния появился новый руководитель — Вадим Титов, возглавивший дирекцию по стратегическому сотрудничеству при администрации президента. По словам Пани, новая дирекция ориентирована на работу в постсоветском пространстве, которое, по логике Кремля, теперь включает и Венгрию.

«План состоит в том, чтобы разместить в российском посольстве в Будапеште специалистов по манипуляциям в социальных сетях, снабдив их дипломатическими или служебными паспортами. По словам моих источников, предполагаемая будапештская схема предусматривает работу команды из трех человек, действующих при посольстве от имени ГРУ — российской военной разведки. Однако пока неясно, приступили ли они уже к активной деятельности», — утверждает журналист.



В российском посольстве в Будапеште публикацию Саболча Пани назвали фантазиями.



Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Оппозиционная партия Tisza под руководством 44-летнего Петера Мадьяра лидирует в нескольких предвыборных опросах. 62-летний Виктор Орбан возглавляет правительство почти 16 лет подряд.

