Лидер оппозиции Венгрии потребовал от Зеленского «объясниться» после угроз в адрес Орбана

Председатель венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского разъяснить свои слова и при необходимости отказаться от них после высказывания о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом Мадьяр заявил во время встречи с избирателями.

«Ни один иностранный государственный лидер не может угрожать ни одному венгру — ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству „Тисы“, ни одному венгру», — сказал политик.

Поводом для заявления стали слова Зеленского, сказанные на пресс-конференции в Киеве:

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам… пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке».

Мадьяр также призвал как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба» и потребовал предоставить информацию о его состоянии. По его словам, поставки нефти следует «как можно быстрее открыть и запустить». Политик добавил, что готов вместе с Орбаном лично проверить состояние трубопровода.

Сам Орбан ранее заявил, что не поддержит новые меры Евросоюза в поддержку Украины до тех пор, пока поставки по трубопроводу не будут восстановлены, и направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии, сообщил, что ЕС рассматривает возможность финансовой помощи Украине для ремонта нефтепровода «Дружба». Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что не считает необходимым восстанавливать трубопровод, поскольку по нему транспортируется российская нефть.

Позиция Петера Мадьяра не вызывает удивления, говорит политолог Иван Преображенский:

«Во-первых, в рамках предвыборной кампании, в которой его партия „Тиса“ лидирует, ему надо демонстрировать защиту национальных интересов вне зависимости от его личного отношения к главному оппоненту — действующему премьеру Виктору Орбану. Во-вторых, партия „Тиса“ правая и, можно даже сказать, националистическая. Само название намекает на идею „Великой Венгрии“, то есть возвращения территорий, потерянных, как считают некоторые в Венгрии, в XX веке. С похожих позиций двигался во власть и сам Орбан в начале его политического пути. В-третьих, Мадьяр и ранее весьма осторожно высказывался о поддержке Украины. Эта тема непопулярна среди венгерских избирателей, хотя и перестала работать как автоматическое решение любых электоральных проблем для партии Виктора Орбана „Фидес“».