«Заложники, кража денег и государственный терроризм»: как задержание инкассаторов обострило конфликт Украины и Венгрии

Семерых сотрудников государственного банка Украины задержали в Венгрии во время запланированной перевозки иностранной валюты и драгоценных металлов, говорится в заявлении кредитной организации. В двух автомобилях находились $40 млн 35 млн евро и 9 кг золота. Как утверждают в Киеве, их официально перевозили по соглашению с австрийским банком «Райффайзен».

МИД Украины обвинил венгерские власти во взятии заложников, краже денег и «государственном терроризме». Киев потребовал освободить задержанных и попросил Евросоюз расследовать случившееся. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заподозрил, что наличные могли принадлежать «украинской военной мафии».

«С января через Венгрию было переведено в общей сложности $900 млн и €420 млн наличными, а также 146 килограммов золотых слитков. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно перевозить такую ​​огромную сумму? Если это действительно транзакция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем нужно перевозить такую ​​большую сумму наличных денег, да еще и через Венгрию», — добавил он.

По утверждению Сийярто, среди задержанных есть те, кто имеет «явные связи» с украинскими спецслужбами. Как сообщили в венгерской таможне, речь идет о бывшем генерале разведки, которого сочли организатором операции по перевозке наличных. Его имя и другие подробности не приводятся. Против граждан Украины возбудили уголовное дело об отмывании денег. Вскоре в венгерском правительстве пообещали выслать фигурантов.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в феврале после остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште утверждают, что Киев перекрыл поставки для повышения цен на топливо перед выборами в венгерский парламент. Накануне премьер-министр Виктор Орбан пообещал не заключать никаких соглашений и не идти на компромиссы.

«Мы прорвем нефтяную блокаду. Не сделкой, не соглашением, не компромиссом, а силой мы этого добьемся», — заявил глава кабмина.

Будапешт не намерен возобновлять помощь Киеву до тех пор, пока тот не восстановит работу «Дружбы». В тот же день в ответ на вето Будапешта украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами пригрозил передать адрес «одного человека в Евросоюзе» военным, чтобы они «пообщались с ним на своем языке».

Это высказывание раскритиковал лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр. Он призвал Зеленского отказаться от таких слов. Неприемлемыми их назвали и в Еврокомиссии. Ее представитель Олоф Гилл отметил, что до сих пор Брюссель старался сохранять дипломатический подход к украино-венгерскому конфликту.

Венгрия отрезана от дешевого российского сырья уже месяц

Как утверждают украинские власти, в январе нефтепровод был поврежден российским ударом, ремонт займет до полутора месяцев. В свою очередь, Будапешт уверен, что речь идет о политическом давлении, а не о технических проблемах. Венгрия и Словакия создали совместную комиссию для изучения состояния южной ветки «Дружбы» и потребовали допустить специалистов, однако пока не получили согласия.

Обе страны имеют запасы нефти, а также могут получать сырье по трубопроводу «Адриа» из Хорватии, сообщили в Евросоюзе. Однако альтернативные источники обходятся дороже. На цены влияет и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

Венгрия неоднократно блокировала европейскую помощь Украине и выступала против санкций в отношении страны-агрессора

Еще до возникновения проблем с нефтепроводом «Дружба» Будапешт неоднократно накладывал вето на инициативы Евросоюза, связанные с Украиной: от финансовой и военной помощи до санкций против России и вопросов евроинтеграции. Правительство Виктора Орбана объясняет свою позицию защитой прав венгерского меньшинства в Закарпатье, энергетическими интересами страны и опасениями в связи с дальнейшей эскалацией войны.