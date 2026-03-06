«Заложники, кража денег и государственный терроризм»: как задержание инкассаторов обострило конфликт Украины и Венгрии

Семерых сотрудников государственного банка Украины задержали в Венгрии во время запланированной перевозки иностранной валюты и драгоценных металлов, говорится в заявлении кредитной организации. В двух автомобилях находились $40 млн 35 млн евро и 9 кг золота. Как утверждают в Киеве, их официально перевозили по соглашению с австрийским банком «Райффайзен».
МИД Украины обвинил венгерские власти во взятии заложников, краже денег и «государственном терроризме». Киев потребовал освободить задержанных и попросил Евросоюз расследовать случившееся. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заподозрил, что наличные могли принадлежать «украинской военной мафии».
«С января через Венгрию было переведено в общей сложности $900 млн и €420 млн наличными, а также 146 килограммов золотых слитков. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно перевозить такую огромную сумму? Если это действительно транзакция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем нужно перевозить такую большую сумму наличных денег, да еще и через Венгрию», — добавил он.
По утверждению Сийярто, среди задержанных есть те, кто имеет «явные связи» с украинскими спецслужбами. Как сообщили в венгерской таможне, речь идет о бывшем генерале разведки, которого сочли организатором операции по перевозке наличных. Его имя и другие подробности не приводятся. Против граждан Украины возбудили уголовное дело об отмывании денег. Вскоре в венгерском правительстве пообещали выслать фигурантов.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в феврале после остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
В конце февраля Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште утверждают, что Киев перекрыл поставки для повышения цен на топливо перед выборами в венгерский парламент. Накануне премьер-министр Виктор Орбан пообещал не заключать никаких соглашений и не идти на компромиссы.
«Мы прорвем нефтяную блокаду. Не сделкой, не соглашением, не компромиссом, а силой мы этого добьемся», — заявил глава кабмина.
Будапешт не намерен возобновлять помощь Киеву до тех пор, пока тот не восстановит работу «Дружбы». В тот же день в ответ на вето Будапешта украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами пригрозил передать адрес «одного человека в Евросоюзе» военным, чтобы они «пообщались с ним на своем языке».
Это высказывание раскритиковал лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр. Он призвал Зеленского отказаться от таких слов. Неприемлемыми их назвали и в Еврокомиссии. Ее представитель Олоф Гилл отметил, что до сих пор Брюссель старался сохранять дипломатический подход к украино-венгерскому конфликту.
Венгрия отрезана от дешевого российского сырья уже месяц
Как утверждают украинские власти, в январе нефтепровод был поврежден российским ударом, ремонт займет до полутора месяцев. В свою очередь, Будапешт уверен, что речь идет о политическом давлении, а не о технических проблемах. Венгрия и Словакия создали совместную комиссию для изучения состояния южной ветки «Дружбы» и потребовали допустить специалистов, однако пока не получили согласия.
Обе страны имеют запасы нефти, а также могут получать сырье по трубопроводу «Адриа» из Хорватии, сообщили в Евросоюзе. Однако альтернативные источники обходятся дороже. На цены влияет и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.
Венгрия неоднократно блокировала европейскую помощь Украине и выступала против санкций в отношении страны-агрессора
Еще до возникновения проблем с нефтепроводом «Дружба» Будапешт неоднократно накладывал вето на инициативы Евросоюза, связанные с Украиной: от финансовой и военной помощи до санкций против России и вопросов евроинтеграции. Правительство Виктора Орбана объясняет свою позицию защитой прав венгерского меньшинства в Закарпатье, энергетическими интересами страны и опасениями в связи с дальнейшей эскалацией войны.