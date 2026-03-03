Путин обсудил с Орбаном судьбу граждан Венгрии, попавших в плен РФ. Ранее Москва передавала Будапешту военных ВСУ без согласования с Киевом

Лидеры России и Венгрии Владимир Путин и Виктор Орбан во время телефонного разговора обсудили судьбу граждан Венгрии, которые были мобилизованы в ВСУ и попали в российский плен, сообщили в Кремле. Идет ли речь о намерении передать их Будапешту, не уточняется.

В июне 2023 года Москва отправила в Венгрию 11 украинских военных закапратского происхождения без уведомления Киева, который не знал о переговорах между двумя странами и позже потребовал допустить украинского консула к освобожденным. Спустя несколько месяцев бывшие пленные рассказали журналистам, что только один из них имел венгерское происхождение, а остальным приказали назвать себя венграми и запретили возвращаться в Украину до конца войны.

В 2018 году выяснилось, что Будапешт на фоне предвыборной кампании в парламент раздал паспорта украинским гражданам в Закарпатье, где проживают десятки тысяч этнических венгров. До Второй мировой войны эта территория входила в состав Королевства Венгрия. Сегодняшние власти республики неоднократно обвиняли украинские власти в нарушении прав венгров в этом регионе. Киев это отрицает. Следующие выборы в венгерский парламент запланированы на апрель.