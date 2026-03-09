ЕС должен отменить эмбарго на импорт нефти и газа из России — Сийярто

Венгрия считает, что ЕС должен немедленно отменить запрет на импорт российских нефти и газа на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, этот шаг необходим, поскольку в противном случае европейские страны могут столкнуться с риском резкого повышения цен.

«Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки. Когда предложение сокращается, цены растут. <...>

Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный вред европейскому народу и европейской экономике. Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии», — написал глава венгерского МИД.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent в ходе торгов на рынках Азии достигла $119,5 за баррель. Это стало самым высоким показателем с лета 2022 года. Крупнейшие в регионе энергетические компании — Bahrain Petroleum Company (Bapco) и QatarEnergy — уже объявили форс-мажорные ситуации после иранских атак по своим промышленным объектам. Эта юридическая процедура может освобождать компании от договорных обязательств.

Поставки энергоносителей осложняет и блокада Ормузского пролива — единственного морского пути из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Сокращать добычу из-за заполненности хранилищ и невозможности экспорта сырья уже начали Ирак, ОАЭ и Кувейт. Минэнерго Катара ранее предупредило, что, если война не прекратится в ближайшее время, страны Персидского залива прекратят экспорт энергоресурсов.

Из-за проблем с экспортом нефти из ближневосточного региона Минфин США уже разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть. В ведомстве допустили и дополнительные послабления для нефти из РФ.